https://tr.sputniknews.com/20220110/lukasenkodan-tokayeve-amacin-kazakistanda-kaos-cikarmak-oldugu-acik-1052571375.html

Lukaşenko’dan Tokayev’e: Amacın Kazakistan’da kaos çıkarmak olduğu açık

Lukaşenko’dan Tokayev’e: Amacın Kazakistan’da kaos çıkarmak olduğu açık

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e mesajında ülkedeki olaylarda yer alan aşırılık yanlılarının... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T11:58+0300

2022-01-10T11:58+0300

2022-01-10T11:58+0300

dünya

kazakistan

aleksandr lukaşenko

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kaos

açıklama

kgaö

müdahale

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994776_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_5bfef34505edaafc72dba277d7336f8f.jpg

Telegram’dan yapılan açıklamaya göre Lukaşenko’nun Tokayev’e gönderdiği mektupta, “Aşırılık yanlılarının yıkıcı hedeflerinin çok uluslu bir ülke olan Kazakistan’daki durumu istikrarsızlaştırmak, kaosa yol açmak, anayasaya aykırı bir darbenin gerçekleştirilmesi ve siyasi gidişatı değiştirmek için kardeşin kardeşe kırdırılacağı bir savaş çıkarmak olduğu açık” ifadeleri yer aldı.Lukaşenko, Belarus’un benzer bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle ülkedeki durumun vahameti ve ülkenin akıbetiyle ilgili üzerlerine düşen muazzam sorumluluğu anladığını ifade etti.Kazakistan’daki durumun istikrara kavuşturulması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydeden Belarus Devlet Başkanı, barışın en yakın zamanda tesis edilmesini umduklarını belirtti.Devlet Başkanı, olaylarda ölenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.Belarus, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a barış gücü göndermişti.Kazakistan’nın bir dizi yerleşim biriminde 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Ülkenin Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başladı.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistana-baris-gucu-gonderen-kgao-ulkelerinin-olaganustu-toplantisi-basladi-1052569274.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, aleksandr lukaşenko, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kaos, açıklama, kgaö, müdahale, kasım cömert tokayev