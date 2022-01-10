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Marmara için fırtına uyarısı
Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de fırtına beklendiğini duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:34+0300
2022-01-10T17:34+0300
türkiye
istanbul
kırklareli
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
meteoroloji
fırtına
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Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yarın, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
türkiye
istanbul
kırklareli
marmara denizi
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istanbul, kırklareli, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, fırtına

Marmara için fırtına uyarısı

17:34 10.01.2022
© SputnikMarmara Denizi
Marmara Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Sputnik
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Meteoroloji, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yarın, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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