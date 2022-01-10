https://tr.sputniknews.com/20220110/marmara-icin-firtina-uyarisi-1052586384.html

Marmara için fırtına uyarısı

Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de fırtına beklendiğini duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T17:34+0300

2022-01-10T17:34+0300

2022-01-10T17:34+0300

türkiye

istanbul

kırklareli

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara denizi

meteoroloji

fırtına

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Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yarın, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

türkiye

istanbul

kırklareli

marmara denizi

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istanbul, kırklareli, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, fırtına