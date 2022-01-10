https://tr.sputniknews.com/20220110/meb-680-bin-534-tablet-dagitildi-1052577801.html

MEB: 680 bin 534 tablet dağıtıldı

MEB: 680 bin 534 tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi sürecinde uzaktan eğitimde kullanılmak üzere 680 bin 534 tablet dağıttığını açıkladı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:29+0300

2022-01-10T14:29+0300

2022-01-10T14:29+0300

türkiye

chp

milli eğitim bakanlığı (meb)

eba

tablet

soru önergesi

mahmut özer

uzaktan eğitim

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CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan olağanüstü hallerde uzaktan verilecek eğitimin, öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz olarak sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den bilgi istedi.Özcan’ın sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzası ile uzaktan eğitim için yapılan çalışmalar anlatıldı. Uzaktan eğitim için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda evinde bilgisayar bulunmayan ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin tespit edildiği belirtilen cevapta “Ailenin gelir düzeyi, okul çağındaki kardeş sayısı, EBA Destek Noktalarına erişim durumu gibi öncelik doğrultusunda 4.5 GB SIM kartlı 25 GB internet paketi kotalı 680 bin 534 adet tablet bilgisayar setinin dağıtımı yapılmıştır” bilgisine yer verildi.'EBA destek noktaları kuruldu'Yazılı soru önergesine verilen cevapta tablet dağıtımının yanı sıra kurulan EBA destek merkezlerinde bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilere destek verildiği anlatılarak “Her ilimizde okul ve kurumların bilişim teknoloji laboratuvarları başta olmak üzere 15 bin 374 EBA destek noktası oluşturulmuştur. Bu noktaların 189’u gezici EBA destek noktasıdır” ifadelerine yer verildi.'105 bin web kamera dağıtıldı'Öğretmenlere yönelik hazırlıklarında anlatıldığı cevap metninde “Uzaktan eğitim sürecinde etkileşimli tahta bulunan dersliklerde öğretmenlerin uzaktan eğitim sunabilmeleri için okullara 105 bin web kamerası dağıtılmıştır” denildi.Özer imzalı cevap metninde “Salgın, deprem, sel gibi olağanüstü hallerde her öğrenci ve öğretene verilen uzakta öğretim hizmeti için gerekli teknolojik altyapı, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu hususta bakanlığımız içerik ve teknolojik alt yapı bakımından hazır bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220108/milli-egitim-bakani-ozer-ile-yok-baskani-ozvarin-onceligi-yuz-yuze-egitim-1052522115.html

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chp, milli eğitim bakanlığı (meb), eba, tablet, soru önergesi, mahmut özer, uzaktan eğitim