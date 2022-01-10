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Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı
Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı
Çevrim içi alışveriş platformu 'Sahibinden.com' üzerinden metaverse arsalarının satışa sunulduğu ortaya çıktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T11:40+0300
2022-01-10T11:47+0300
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ABD'li milyarder girişimci Elon Musk’ın geçen haftalardaki metaverse çıkışına rağmen sanal evren kitleler arasında yayılmaya devam ediyor.Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de 20 binden fazla metaverse arsasının satıldığı belirlenmişti. DEVA Partisi, Türkiye’de bir ilke imza atarak metaverse'ten arsa alan ilk siyasi parti olmuştu.Decantraland, Sandbox, OVR gibi metaverse dünyasını hedefleyen blok zinciri oyunlarının yanı sıra gerçek şehirler de sanal evrende yerini almaya başladı.Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, şimdi de bu arsaların Sahibinden internet sitesi üzerinden satışa çıkartıldığı ortaya çıktı. Başlangıçta OVR platformunda yer alan Konyaaltı merkezli arsa için 2.5 milyon TL değerinde bir ilan yer alırken, şimdi İstanbul ve Adalar çevresinde birden fazla ilan bulunuyor. En düşüğü 10 bin TL olan bu alanlar 1 milyon TL ve üzeri fiyatlara çıkabiliyor.Dünya genelinde halihazırda meteverse evreninden arsa alınabilen 6 farklı platform bulunuyor. Bu alım-satım işlemleri kripto paralar aracılığıyla yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211211/bill-gatesten-metaverse-yorum--2-3-yil-icinde-yayginlasabilir-1051674659.html
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arsa, kripto para, nft, metaverse, bill gates, facebook, mark zuckerberg, nike, bitcoin, evren, alım

Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı

11:40 10.01.2022 (güncellendi: 11:47 10.01.2022)
© AAsahibinden
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Çevrim içi alışveriş platformu 'Sahibinden.com' üzerinden metaverse arsalarının satışa sunulduğu ortaya çıktı.
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk’ın geçen haftalardaki metaverse çıkışına rağmen sanal evren kitleler arasında yayılmaya devam ediyor.
Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de 20 binden fazla metaverse arsasının satıldığı belirlenmişti. DEVA Partisi, Türkiye’de bir ilke imza atarak metaverse'ten arsa alan ilk siyasi parti olmuştu.
Decantraland, Sandbox, OVR gibi metaverse dünyasını hedefleyen blok zinciri oyunlarının yanı sıra gerçek şehirler de sanal evrende yerini almaya başladı.
Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, şimdi de bu arsaların Sahibinden internet sitesi üzerinden satışa çıkartıldığı ortaya çıktı.
Başlangıçta OVR platformunda yer alan Konyaaltı merkezli arsa için 2.5 milyon TL değerinde bir ilan yer alırken, şimdi İstanbul ve Adalar çevresinde birden fazla ilan bulunuyor. En düşüğü 10 bin TL olan bu alanlar 1 milyon TL ve üzeri fiyatlara çıkabiliyor.
Dünya genelinde halihazırda meteverse evreninden arsa alınabilen 6 farklı platform bulunuyor. Bu alım-satım işlemleri kripto paralar aracılığıyla yürütülüyor.
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