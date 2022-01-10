https://tr.sputniknews.com/20220110/meteoroloji-uyardi-istanbul-ve-ankaraya-kar-geliyor-1052564135.html

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklediğini açıklarken, 14 il için 'sarı kod' uyarısı yaptı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T06:08+0300

2022-01-10T06:08+0300

2022-01-10T06:08+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.14 kent için sarı kodMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

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hava durumu, meteoroloji, kar