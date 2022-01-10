https://tr.sputniknews.com/20220110/mor-cati-raporu-kadinlarin-kollukla-ilgili-en-sik-bildirdikleri-sikayet-yanlis-bilgilendirme-1052565727.html

Mor Çatı raporu: Kadınların kollukla ilgili en sık bildirdikleri şikayet, yanlış bilgilendirme

Mor Çatı raporu: Kadınların kollukla ilgili en sık bildirdikleri şikayet, yanlış bilgilendirme

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın raporuna göre, şiddet mağduru kadınlar polis ve jandarmaya başvurduğunda yanlış yönlendirmelere maruz kalabiliyor. Raporda... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T08:50+0300

2022-01-10T08:50+0300

2022-01-10T08:50+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadına şiddet

sığınak

mor çatı

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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1 Ocak 2021 ile 31 Ağustos 2021 arasında bin 72 kadınla görüşülerek hazırlanan, "Türkiye'de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu"nu yayımladı. Yapılan görüşmelerde, 604 kadının psikolojik şiddete, 439 kadının fiziksel şiddete, 210 kadının ekonomik şiddete, 124 kadının cinsel şiddete, 39 kadının dijital şiddete, 28 kadının ısrarlı takibe, 4 kadının ise flört şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Görüşülen kadınların, 169 defa kolluk birimlerine, 114 defa belediyelere, 83 defa ŞÖNİM'e, 63 defa Sosyal Hizmet Merkezleri'ne (SHM) ve 62 defa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, 10 defa da Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na başvurdukları belirlendi.'Sığınaklar yetersiz'Raporda, bakanlığın verilerine göre 112’si bakanlığa, 33’ü belediyelere, 3’ü göç idaresine, 1’i sivil toplum kurumlarına bağlı olmak üzere toplam 149 kadın sığınağı olduğuna da dikkat çekilerek şöyle denildi: "Sığınakların sayısı Türkiye nüfusuna kıyaslandığında yetersizdir. Alo 183 mevcut yapısıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede yeterli değildir ve uygulamaları kadınların şiddet yaşantısından çıkmalarını zorlaştıracak durumlara da yol açabilmektedir. Hattı yanıtlayan kişilerin telefonla danışmanlık vermek konusunda uzmanlaşmış olmaması buradan verilen hizmeti yönlendirmeden ibaret kılmaktadır."Yanlış ve eksik bilgilendirmeRapora göre, Ocak-Ağustos 2021 tarihleri arasında Mor Çatı’ya başvuruda bulunan kadınların en sık başvuruda bulunduğu kurum kolluk oldu. Kadınlar kolluk kuvvetlerine şiddet uygulayanın uzaklaştırılması ya da 6284 sayılı kanun kapsamında alınabilecek diğer tedbirleri talep etmek, şiddet uygulayan hakkında şikâyette bulunmak ya da tedbirlerin ihlalini bildirmek, sığınağa gitmek veya bilgi almak gibi nedenlerle başvurdu. Kadınların kollukla ilgili en sık bildirdikleri şikâyet, “kötü uygulama” ve “eksik ya da yanlış bilgilendirme” yapılması oldu. Bazı kadınlar ise kolluğa yaptıkları başvuruda hiçbir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.Raporda, "Mor Çatı’ya başvuran kadınlar, kolluk görevlilerinin caydırıcı, yargılayıcı, suçlayıcı, cinsiyetçi tutum ve davranışlarına ilişkin çok sayıda deneyim paylaşımı yapmıştır" ifadelerine yer verildi. '10 kere şikayet ettim'Raporda, kolluğa başvuran bir kadının anlatımı şu şekilde: “10 kere şikâyet edip, şikâyetimi çektim. Devlet, ‘Bu kadın neden şikâyetini çekti’ diye sormadı”. Çocuklarıyla sığınağa gitmek isteyen bir kadının anlatımıysa şöyle: “Sığınağa gitmek istediğimde, kolluk memuru ‘Orada, çocuklarını kuruma vermeye zorluyorlar, sığınağa gitme’ dedi. Eve gelen polisler de şiddet uygulayan eşimi ‘Kendi evi, bir şey yapamayız’ diyerek uzaklaştırmadı.”

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kadın cinayeti, kadına şiddet, sığınak, mor çatı