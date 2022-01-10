https://tr.sputniknews.com/20220110/musta-egitim-ogretime-1-gun-ara-verildi-1052591127.html

Muş'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

Muş'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

Muş'ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

eğitim

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Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

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eğitim, muş, okul, kar, tatil