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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var
NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın endişeleri göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T04:17+0300
2022-01-10T04:17+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın endişeleri de göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu söyledi.Stoltenberg, “Birlikte bir yol, ileriye götüren siyasi bir yol bulmak ve bununla birlikte Rusya'nın endişelerini de dikkate almak mümkün. Ancak çatışma riski var olmaya devam ediyor” diye konuştu.‘ABD ve NATO, Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır’Haberde Stoltenberg’in ayrıca ABD ve NATO’nun Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.Habere göre Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Moskova ile ‘silahlanma kontrolü, askeri faaliyetler ve tatbikatlarda daha fazla şeffaflık sağlama çabaları, ayrıca iletişim kanalları gibi’ riski azaltmaya yönelik alınacak önlemleri görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.NATO Genel Sekreteri, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’nın İttifaka katılmamasına ilişkin talebini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Habere göre Stoltenberg, böyle bir talebin NATO’nun ‘temel ilkelerini’ ihlal ettiğini düşünüyor.‘Rusya ile müzakereler, uzlaşma bulmaya yönelik görüşmeler serisine dönüşebilir’Rusya ile müzakerelerin uzlaşma bulmaya yönelik ‘görüşmeler serisine’ dönüşerek uzayabileceğine dikkat çeken Stoltenberg, “Daha önce Rusya ile uzlaşmaya varabileceğimizi ve çözüm arayabileceğimizi kanıtlamıştık” vurgusunu yaptı.Bu akşam saatlerinde, Cenevre’de olan Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.Müzakerelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.
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rusya, ukrayna, nato, jens stoltenberg

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var

04:17 10.01.2022
© REUTERS / Bertrand GuayNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Bertrand Guay
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın endişeleri göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın endişeleri de göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu söyledi.
Stoltenberg, “Birlikte bir yol, ileriye götüren siyasi bir yol bulmak ve bununla birlikte Rusya'nın endişelerini de dikkate almak mümkün. Ancak çatışma riski var olmaya devam ediyor” diye konuştu.

‘ABD ve NATO, Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır’

Haberde Stoltenberg’in ayrıca ABD ve NATO’nun Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.
Habere göre Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Moskova ile ‘silahlanma kontrolü, askeri faaliyetler ve tatbikatlarda daha fazla şeffaflık sağlama çabaları, ayrıca iletişim kanalları gibi’ riski azaltmaya yönelik alınacak önlemleri görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’nın İttifaka katılmamasına ilişkin talebini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Habere göre Stoltenberg, böyle bir talebin NATO’nun ‘temel ilkelerini’ ihlal ettiğini düşünüyor.

‘Rusya ile müzakereler, uzlaşma bulmaya yönelik görüşmeler serisine dönüşebilir’

Rusya ile müzakerelerin uzlaşma bulmaya yönelik ‘görüşmeler serisine’ dönüşerek uzayabileceğine dikkat çeken Stoltenberg, “Daha önce Rusya ile uzlaşmaya varabileceğimizi ve çözüm arayabileceğimizi kanıtlamıştık” vurgusunu yaptı.
Bu akşam saatlerinde, Cenevre’de olan Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.
Müzakerelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.
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