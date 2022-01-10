https://tr.sputniknews.com/20220110/nato-genel-sekreteri-ukraynanin-etrafindaki-duruma-siyasi-cozum-bulma-imkani-var-1052563299.html

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın endişeleri göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T04:17+0300

2022-01-10T04:17+0300

2022-01-10T04:17+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051882998_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_85408b1cf5e0ecb075d01a986edb476d.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın endişeleri de göz önünde bulundurularak Ukrayna’nın etrafındaki duruma ortak siyasi çözüm bulma imkanı olduğunu söyledi.Stoltenberg, “Birlikte bir yol, ileriye götüren siyasi bir yol bulmak ve bununla birlikte Rusya'nın endişelerini de dikkate almak mümkün. Ancak çatışma riski var olmaya devam ediyor” diye konuştu.‘ABD ve NATO, Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır’Haberde Stoltenberg’in ayrıca ABD ve NATO’nun Rusya ile risklerin düşürülmesi ile ilgili önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.Habere göre Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Moskova ile ‘silahlanma kontrolü, askeri faaliyetler ve tatbikatlarda daha fazla şeffaflık sağlama çabaları, ayrıca iletişim kanalları gibi’ riski azaltmaya yönelik alınacak önlemleri görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.NATO Genel Sekreteri, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’nın İttifaka katılmamasına ilişkin talebini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Habere göre Stoltenberg, böyle bir talebin NATO’nun ‘temel ilkelerini’ ihlal ettiğini düşünüyor.‘Rusya ile müzakereler, uzlaşma bulmaya yönelik görüşmeler serisine dönüşebilir’Rusya ile müzakerelerin uzlaşma bulmaya yönelik ‘görüşmeler serisine’ dönüşerek uzayabileceğine dikkat çeken Stoltenberg, “Daha önce Rusya ile uzlaşmaya varabileceğimizi ve çözüm arayabileceğimizi kanıtlamıştık” vurgusunu yaptı.Bu akşam saatlerinde, Cenevre’de olan Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.Müzakerelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, nato, jens stoltenberg