Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Atatürk portresine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Öğrenciler, “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.Ne olmuştu?Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, okulda bir grup tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine yönelik protestoda bulundu. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.
KabataşErkekLisesi öğrencileri, Atatürk portresine yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Milli EğitimBakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.