Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ogrenciler-ataturk-posterine-zarar-verilmesini-genclige-hitabeyi-okuyarak-tepki-gosterdi-1052578123.html
Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi
Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, okulda bir grup tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:37+0300
2022-01-10T14:37+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
protesto
kabataş erkek lisesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052578469_131:0:2751:1474_1920x0_80_0_0_96f82adf7859f559bab9aec3f0b8cf3d.png
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Atatürk portresine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Öğrenciler, “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.Ne olmuştu?Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220109/lisede-ataturk-posterine-zarar-verilmesine-sorusturma-1052549184.html
türkiye
kabataş erkek lisesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052578469_458:0:2423:1474_1920x0_80_0_0_a0981d4d5c7569815288f487e8a2c86b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, protesto, kabataş erkek lisesi

Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi

14:37 10.01.2022
© FotoğrafKabataş Erkek Lisesi öğrencileri
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf
Abone ol
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, okulda bir grup tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine yönelik protestoda bulundu. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Atatürk portresine yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Öğrenciler, “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi pankartı açarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
MEB Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
TÜRKİYE
Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
Dün, 14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:02'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
15:54NATO: Bu haftaki Rusya-Batı müzakereleri tüm sorunları çözmeyebilir ancak bir rota sunabilir
15:53Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yapıldı
15:50Dünya genelinde son 7 yıl 'en sıcak yıllar' olarak kayıtlara geçti
15:43‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi
15:32TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı gözaltına alındı
15:31PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza
15:21Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
15:20İngiltere'deki UWC Atlantic College'de prenses ve Afgan mülteciler birlikte okuyor
15:12Eski Bakan Zeybek: Kazakistan’daki eylemlerin içine selefi teröristler sızdı
15:04Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
15:03Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
15:02Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız
14:58Kremlin: Kazakistan, şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendi tespit edecek
14:55Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı
14:50Yerel gazete artan maliyetler nedeniyle baskılı yayınına son verdi, 8 gazeteci işsiz kaldı
14:39IMF’den gelişen ülkelere uyarı: Faiz artışlarına hazır olun, para birimlerinde değer kaybı olabilir
14:37Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi
14:32Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine su ücretinde yüzde 50 indirim
14:29MEB: 680 bin 534 tablet dağıtıldı