https://tr.sputniknews.com/20220110/orumcek-adam-kostumu-giydi-sokak-hayvanlarinin-kahramani-oldu-1052582495.html

'Örümcek Adam' kostümü giydi, sokak hayvanlarının kahramanı oldu

'Örümcek Adam' kostümü giydi, sokak hayvanlarının kahramanı oldu

Elazığ'da farkındalık oluşturmak isteyen üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş, örümcek adam kostümü giyerek sokak hayvanlarını besledi. Örümcek Adamı elinde... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T16:14+0300

2022-01-10T16:14+0300

2022-01-10T16:14+0300

yaşam

elazığ

kostüm

örümcek adam

hayvansever

sokak

sokak hayvanları

hayvan

hayvanseverler

sokak köpeği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052582470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d6a9946652ab122c0f849a71754180dc.jpg

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Çağdaş Aktaş, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak istedi. Elazığ'da zaman zaman çocuklar için farklı etkinlikler yapan Aktaş bu kez de örümcek adam kostümü giyerek tarihi Harput Mahallesine çıktı. Örümcek Adam Aktaş, elinde mamalar ile sokak sokak gezerek kedileri kendi elleriyle besledi. Karşılarında Örümcek Adam'ı gören mahalle sakinleri ise şaşkınlıklarını gizlemedi. Çağdaş Aktaş, “Soğuk kış günlerinde bugün Harput’a geldik, hayvanları besledik. Bugün de farkındalık olması için örümcek adam kostümüyle geldik. Normalde Spiderman kostümüyle çocukları eğlendiriyorduk. Elazığ depreminden sonra da çocukları eğlendirmiştik. Bugün de buraya geldik ve bizim için güzel oldu. Lütfen herkes evinin önüne mama koysun, en azından hayvanlar bu soğuk kış gününde aç kalmaz” dedi.'Örümcek Adam'ın burada ne işi var?' diyorlar'Tarihi Harput Mahallesinde yaptığı besleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve bu durumdan dolayı memnun kaldığını ifade eden Aktaş, "Görenler de cidden şaşırdı. Bizim için de güzel oldu. Böyle etkinlikleri zaten seviyorum. Herkes için iyi oldu. Kedilere rastladık ama köpekleri çok göremedik. O yüzden kedilere besledik. Görenler ise Spiderman’ın burada ne işi var dedi ama bizim için güzeldi. Bu tür etkinlikler devam edecek. Daha çok yerler gezeceğiz, daha çok yardımlarda bulunacağız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211213/kedi-kopek-mamalarindaki-kdvnin-kaldirilmasi-icin-kampanya-108-bin-imza-toplandi--1051719020.html

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, kostüm, örümcek adam, hayvansever, sokak, sokak hayvanları, hayvan, hayvanseverler, sokak köpeği, sokak kedisi, spider man