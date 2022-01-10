https://tr.sputniknews.com/20220110/panasonic-haftada-4-gun-calisma-sistemine-gecmeyi-planliyor-1052577988.html

Panasonic 'haftada 4 gün çalışma' sistemine geçmeyi planlıyor

Panasonic 'haftada 4 gün çalışma' sistemine geçmeyi planlıyor

Japon elektronik devi Panasonic, haftalık 4 gün çalışma sistemine geçerek '3 gün tatil opsiyonu' sunabileceklerini duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:23+0300

2022-01-10T14:23+0300

2022-01-10T14:23+0300

ekonomi

japonya

saat

ofis

elektronik

panasonic

mesai

çalışma

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hafta

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Panasonic Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kusumi Yuki, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, 'haftada 3 gün tatil opsiyonu planı' uygulayabileceklerini söyledi.İş stillerinde çeşitliliği artırmayı desteklediklerini kaydeden Kusumi çalışanlarına ek iş, akademik çalışma ve gönüllü projeler yürütebilme fırsatı sunabileceklerini belirtti.Kusumi, "Farklı karakter ve kabiliyetlere sahip çalışanlarımız var. Şirket olarak, hayat ile iş arasındaki dengeyi kurabilme sorumluluğumuz var" dedi.Plan kapsamında daha fazla personele evden çalışma için teşvik etmeyi planladıklarını da kaydeden Kusumi, söz konusu fırsatları ele almak üzere firma bünyesindeki çalışanların sendikalarıyla gerekli müzakerelerin yapılacağını bildirdi.Japonya'da hükümet, Kovid-19'a karşı mali reform hedefleri kapsamında, "haftada opsiyonel 3 gün çalışma" imkanı tanınması amacıyla ulusal firmalara çağrıda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220107/haftada-4-gun-calismaya-gecen-sirket-uretkenligin-tavan-yaptigini-acikladi-1052516809.html

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japonya, saat, ofis, elektronik, panasonic, mesai, çalışma, gün, hafta