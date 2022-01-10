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Paris Hilton, Metaverse'te düzenlediği sanal partiden 700 bin dolar kazandı
Paris Hilton, Metaverse'te düzenlediği sanal partiden 700 bin dolar kazandı
Paris Hilton, yeni sanal gerçeklik evreni Metaverse’te yılbaşı partisi verdi. Dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı Paris World'deki partiye... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T13:42+0300
2022-01-10T13:45+0300
yaşam
yılbaşı
parti
paris hilton
nft
metaverse
maldivler
kazanç
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gelir
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ABD'de eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Paris Hilton, Metaverse evreninde yılbaşı organizasyonu düzenledi.İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Tali Fraser, Hilton'un gösteriye dijtal görünümüyle katıldığını ve partinin Beverly Hills'deki Santa Monica iskelesinin yanında bulunan malikanenin sanal versiyonunda yapıldığını aktardı.Hilton'un 2021 yılı boyunca sanal eğlence adası Paris World'u inşa etmek için çalıştığını belirten Fraser, ünlü ismin bu organizasyondan 700 bin dolar kazandığını söyledi.Öte yandan, kişilerin sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtildi. Hilton'un sanal avatarının partide DJ'lik yaptığı, Paris World'ün bulunduğu oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı bildirildi.Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/metaverse-arsalari-sahibinden-uzerinden-satilmaya-basladi-1052570305.html
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yılbaşı, parti, paris hilton, nft, metaverse, maldivler, kazanç, dj, gelir

Paris Hilton, Metaverse'te düzenlediği sanal partiden 700 bin dolar kazandı

13:42 10.01.2022 (güncellendi: 13:45 10.01.2022)
© AP Photo / Lionel Cironneau Paris Hilton
Paris Hilton - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
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Paris Hilton, yeni sanal gerçeklik evreni Metaverse’te yılbaşı partisi verdi. Dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı Paris World'deki partiye Maldivler'de balayı yaparken dijital versiyonuyla katılan Hilton, bu gösteriden 700 bin dolar gelir elde etti.
ABD'de eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Paris Hilton, Metaverse evreninde yılbaşı organizasyonu düzenledi.
İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Tali Fraser, Hilton'un gösteriye dijtal görünümüyle katıldığını ve partinin Beverly Hills'deki Santa Monica iskelesinin yanında bulunan malikanenin sanal versiyonunda yapıldığını aktardı.
Hilton'un 2021 yılı boyunca sanal eğlence adası Paris World'u inşa etmek için çalıştığını belirten Fraser, ünlü ismin bu organizasyondan 700 bin dolar kazandığını söyledi.
Öte yandan, kişilerin sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtildi. Hilton'un sanal avatarının partide DJ'lik yaptığı, Paris World'ün bulunduğu oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı bildirildi.
Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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