https://tr.sputniknews.com/20220110/paris-hilton-metaversete-duzenledigi-sanal-partiden-700-bin-dolar-kazandi-1052575649.html

Paris Hilton, Metaverse'te düzenlediği sanal partiden 700 bin dolar kazandı

Paris Hilton, Metaverse'te düzenlediği sanal partiden 700 bin dolar kazandı

Paris Hilton, yeni sanal gerçeklik evreni Metaverse’te yılbaşı partisi verdi. Dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı Paris World'deki partiye... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:42+0300

2022-01-10T13:42+0300

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yaşam

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ABD'de eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Paris Hilton, Metaverse evreninde yılbaşı organizasyonu düzenledi.İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Tali Fraser, Hilton'un gösteriye dijtal görünümüyle katıldığını ve partinin Beverly Hills'deki Santa Monica iskelesinin yanında bulunan malikanenin sanal versiyonunda yapıldığını aktardı.Hilton'un 2021 yılı boyunca sanal eğlence adası Paris World'u inşa etmek için çalıştığını belirten Fraser, ünlü ismin bu organizasyondan 700 bin dolar kazandığını söyledi.Öte yandan, kişilerin sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtildi. Hilton'un sanal avatarının partide DJ'lik yaptığı, Paris World'ün bulunduğu oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı bildirildi.Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220110/metaverse-arsalari-sahibinden-uzerinden-satilmaya-basladi-1052570305.html

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