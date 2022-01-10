Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/patrik-theophilos-hristiyanlarin-kudusteki-varligi-tehdit-altinda-1052560918.html
Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında
Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının aşırılık yanlısı Siyonistlerin faaliyetleri nedeniyle tehdit altında... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T01:07+0300
2022-01-10T01:11+0300
dünya
israil
yahudi
kudüs
hıristiyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044476366_0:113:2151:1323_1920x0_80_0_0_27ccbf1d3e362d6d77bcdaa66f2129e0.jpg
Patrik Theophilos, İngiliz The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ta, "Hristiyanlar inançlarının beşiğinde tehdit altında" başlıklı makale kaleme aldı.Makalede, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının tehdit altında olduğuna işaret eden Theophilos, "Kiliselerimiz İsrailli radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor. Aşırılık yanlısı Siyonistlerin elinde, Kudüs'teki Hıristiyan topluluğu büyük acı çekiyor. Kardeşlerimiz nefret suçlarının mağdurları" ifadelerini kullandı.Patrik Theophilos, Hristiyanlara ait kiliselere sürekli saygısızlık yapıldığını ve buraların tahrip edildiğini belirterek, "Din adamlarımız sıklıkla gözdağına maruz kalıyor. Bu radikal grupların yeminli niyeti, Hristiyan cemaatinin ışığını Eski Şehir'den söndürmek" değerlendirmesinde bulundu.'İsrailli radikal grupların davranışları tüm Hıristiyanlar için yıkıcı olacak'Yafa kapısında İsrailli bir radikal grubun, gayrimeşru şekilde ele geçirdikleri iki büyük binayı işgal etmeye çalıştığına değinen Theophilos, şu ifadelere yer verdi:'Bu radikaller, Kudüs'ün kendisi için de varoluşsal tehdit'Patrik Theophilos, Yafa kapısı mülklerinin statüsünün değişmesinin, sadece yerel aileler ve küresel çapta Hristiyanlar için değil, kutsal toprakların kendisi için de "talihsizlik" olacağının altını çizerek, Kudüs'ün tek tanrılı dinler Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'a ev sahipliği yaptığını ve uzun zamandır mozaik topluluğun aydınlatıcı örneği olduğunu bildirdi.Kudüs'ün, hepsi uzun ve eşsiz zengin mirasa sahip bir inanç ailesinden oluşan "dünyanın manevi başkenti" olduğunu vurgulayan Theophilos, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20210520/diyanet-isleri-baskani-erbas-acikladi-butun-camilerde-kudus-icin-dua-edilecek-1044554192.html
israil
kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044476366_120:0:2032:1434_1920x0_80_0_0_25bbbec8e4e90792d065383e1475ee19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, yahudi, kudüs, hıristiyan

Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında

01:07 10.01.2022 (güncellendi: 01:11 10.01.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
Abone ol
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının aşırılık yanlısı Siyonistlerin faaliyetleri nedeniyle tehdit altında olduğunu, kiliselerin radikal gruplar tarafından tahrip edildiğini bildirdi.
Patrik Theophilos, İngiliz The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ta, "Hristiyanlar inançlarının beşiğinde tehdit altında" başlıklı makale kaleme aldı.
Makalede, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının tehdit altında olduğuna işaret eden Theophilos, "Kiliselerimiz İsrailli radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor. Aşırılık yanlısı Siyonistlerin elinde, Kudüs'teki Hıristiyan topluluğu büyük acı çekiyor. Kardeşlerimiz nefret suçlarının mağdurları" ifadelerini kullandı.
Patrik Theophilos, Hristiyanlara ait kiliselere sürekli saygısızlık yapıldığını ve buraların tahrip edildiğini belirterek, "Din adamlarımız sıklıkla gözdağına maruz kalıyor. Bu radikal grupların yeminli niyeti, Hristiyan cemaatinin ışığını Eski Şehir'den söndürmek" değerlendirmesinde bulundu.

'İsrailli radikal grupların davranışları tüm Hıristiyanlar için yıkıcı olacak'

Yafa kapısında İsrailli bir radikal grubun, gayrimeşru şekilde ele geçirdikleri iki büyük binayı işgal etmeye çalıştığına değinen Theophilos, şu ifadelere yer verdi:
"Oldukça samimiyetsiz şekilde, oradaki fiziksel varlıklarının Hristiyan mahallesinin bütünlüğünü etkilemeyeceğini iddia ediyorlar. Ancak, birkaç yıl önce onlar tarafından aldatıcı şekilde ele geçirilen Kutsal Mezar'a daha da yakın bir yer olan St. John's Hostel'deki eylemlerinden biliyoruz ki, bu doğru değil. Davranışları tüm Hıristiyanlar için yıkıcı olacak. Nesiller boyu burada yaşayan yerel ailelere kendi evlerinde istenmeyen oldukları hissettirilecek ve Hristiyan inancının doğduğu yeri ziyaret etmeyi özleyen hacıların deneyimleri azalacak."

'Bu radikaller, Kudüs'ün kendisi için de varoluşsal tehdit'

Patrik Theophilos, Yafa kapısı mülklerinin statüsünün değişmesinin, sadece yerel aileler ve küresel çapta Hristiyanlar için değil, kutsal toprakların kendisi için de "talihsizlik" olacağının altını çizerek, Kudüs'ün tek tanrılı dinler Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'a ev sahipliği yaptığını ve uzun zamandır mozaik topluluğun aydınlatıcı örneği olduğunu bildirdi.
Kudüs'ün, hepsi uzun ve eşsiz zengin mirasa sahip bir inanç ailesinden oluşan "dünyanın manevi başkenti" olduğunu vurgulayan Theophilos, şunları kaydetti:
"Bu şehrin güzelliği, kültürel ve dini çeşitliliğine dayanmaktadır. Bu radikaller, Hristiyanları dışlamaya çalışarak, yalnızca Hristiyan aileler için değil, Kudüs'ün kendisi için de 'varoluşsal tehdit' oluşturuyor. Bu, kutsal topraklarda yaşayan birçok Yahudi tarafından da onaylanıyor. Hepimiz, bu radikallerin İsrail devletini veya Yahudi halkını temsil etmediği ve Eski Şehir'in tüm mahallelerinin çeşitliliğinin ve ayırt edici karakterlerinin Kudüs'ün ve tüm dünyanın yararına korunmasının gerekli olduğu vizyonunu paylaşıyoruz."
Cami hoparlörü, Ezan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2021
DÜNYA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Bütün camilerde Kudüs için dua edilecek
20 Mayıs 2021, 21:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:36İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
01:25Karaman’da bisküvi fabrikasında yangın: 'Kontrol altına almaya çalışıyoruz'
01:17Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
01:07Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında
00:39Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı
00:38Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
00:15Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 7 kişi gözaltına alındı
00:09Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı
00:06Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
DünKazakistan'ın Atırau bölgesinde durum kontrol altına alındı, Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor
DünOtomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal edildi
DünNew York'taki apartman yangınında 19 kişi öldü: 'Modern zamanların en kötü yangınlarından biri'
DünEğitime kar engeli: 3 ilde okullar yarın tatil
DünBerlin'de 20 bin hane elektriksiz kaldı
DünAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' belgeseli
DünVarank'tan Babacan'a: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah
DünAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
DünÜniversite öğrencisi kadının 7'nci kattan düştüğü iddiası: 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Dünİsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen kadının çalıştığı ortaya çıktı
DünSosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı