https://tr.sputniknews.com/20220110/patrik-theophilos-hristiyanlarin-kudusteki-varligi-tehdit-altinda-1052560918.html

Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında

Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının aşırılık yanlısı Siyonistlerin faaliyetleri nedeniyle tehdit altında... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T01:07+0300

2022-01-10T01:07+0300

2022-01-10T01:11+0300

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Patrik Theophilos, İngiliz The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ta, "Hristiyanlar inançlarının beşiğinde tehdit altında" başlıklı makale kaleme aldı.Makalede, Hristiyanların Kudüs'teki varlığının tehdit altında olduğuna işaret eden Theophilos, "Kiliselerimiz İsrailli radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor. Aşırılık yanlısı Siyonistlerin elinde, Kudüs'teki Hıristiyan topluluğu büyük acı çekiyor. Kardeşlerimiz nefret suçlarının mağdurları" ifadelerini kullandı.Patrik Theophilos, Hristiyanlara ait kiliselere sürekli saygısızlık yapıldığını ve buraların tahrip edildiğini belirterek, "Din adamlarımız sıklıkla gözdağına maruz kalıyor. Bu radikal grupların yeminli niyeti, Hristiyan cemaatinin ışığını Eski Şehir'den söndürmek" değerlendirmesinde bulundu.'İsrailli radikal grupların davranışları tüm Hıristiyanlar için yıkıcı olacak'Yafa kapısında İsrailli bir radikal grubun, gayrimeşru şekilde ele geçirdikleri iki büyük binayı işgal etmeye çalıştığına değinen Theophilos, şu ifadelere yer verdi:'Bu radikaller, Kudüs'ün kendisi için de varoluşsal tehdit'Patrik Theophilos, Yafa kapısı mülklerinin statüsünün değişmesinin, sadece yerel aileler ve küresel çapta Hristiyanlar için değil, kutsal toprakların kendisi için de "talihsizlik" olacağının altını çizerek, Kudüs'ün tek tanrılı dinler Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'a ev sahipliği yaptığını ve uzun zamandır mozaik topluluğun aydınlatıcı örneği olduğunu bildirdi.Kudüs'ün, hepsi uzun ve eşsiz zengin mirasa sahip bir inanç ailesinden oluşan "dünyanın manevi başkenti" olduğunu vurgulayan Theophilos, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210520/diyanet-isleri-baskani-erbas-acikladi-butun-camilerde-kudus-icin-dua-edilecek-1044554192.html

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