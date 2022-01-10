https://tr.sputniknews.com/20220110/pentagon-biden-yonetimi-guantanamo-kampini-kapatma-konusundaki-taahhudune-bagli-kalmayi-surduruyor-1052596536.html

Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor

Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden yönetiminin Guantanamo Körfezindeki gözaltı merkezini kapatma yönündeki planına bağlı kalmayı sürdürdüğünü... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:29+0300

2022-01-10T23:29+0300

2022-01-10T23:29+0300

dünya

abd

john kirby

pentagon

guantanamo

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Guantanamo Körfezinde bulunan gözaltı merkezindeki tutukluların nakledildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberleri doğrulayamam. Bugün hakkında konuşabileceğim bir nakil yok" dedi.'Kapatmaya kararlıyız'Gözaltı merkezini kapatma konusunda kararlı oldukların vurgulayan Kirby, "Ve elbette bu, burada şu an çok az olan insan sayısını azaltmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, halihazırda kampta yaklaşık 800 mahkumdan 30 kişiden biraz fazlasının kaldığı bilgisini paylaşarak, "Ki şaşırılmayacak üzere bunlar, ele alınması ve karara bağlanması en zor davalar" diye konuştu.Bugün ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü'nün yayınladığı, 'Karanlık Taraf'ın Mirası: 9/11 Sonrası ABD'deki Yasa Dışı Gözaltı ve Soruşturmaların Maliyeti' başlıklı raporda, ABD vatandaşlarının vergilerinden Guantanamo'daki tutuklular için her yıl 540 milyon dolar harcandığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210213/biden-yonetimi-guantanamo-tutukevini-kapatmayi-hedefliyor-1043802041.html

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