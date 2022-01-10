https://tr.sputniknews.com/20220110/pentagon-biden-yonetimi-guantanamo-kampini-kapatma-konusundaki-taahhudune-bagli-kalmayi-surduruyor-1052596536.html
Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor
Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden yönetiminin Guantanamo Körfezindeki gözaltı merkezini kapatma yönündeki planına bağlı kalmayı sürdürdüğünü... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:29+0300
2022-01-10T23:29+0300
2022-01-10T23:29+0300
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abd
john kirby
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Guantanamo Körfezinde bulunan gözaltı merkezindeki tutukluların nakledildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberleri doğrulayamam. Bugün hakkında konuşabileceğim bir nakil yok" dedi.'Kapatmaya kararlıyız'Gözaltı merkezini kapatma konusunda kararlı oldukların vurgulayan Kirby, "Ve elbette bu, burada şu an çok az olan insan sayısını azaltmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, halihazırda kampta yaklaşık 800 mahkumdan 30 kişiden biraz fazlasının kaldığı bilgisini paylaşarak, "Ki şaşırılmayacak üzere bunlar, ele alınması ve karara bağlanması en zor davalar" diye konuştu.Bugün ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü'nün yayınladığı, 'Karanlık Taraf'ın Mirası: 9/11 Sonrası ABD'deki Yasa Dışı Gözaltı ve Soruşturmaların Maliyeti' başlıklı raporda, ABD vatandaşlarının vergilerinden Guantanamo'daki tutuklular için her yıl 540 milyon dolar harcandığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210213/biden-yonetimi-guantanamo-tutukevini-kapatmayi-hedefliyor-1043802041.html
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Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden yönetiminin Guantanamo Körfezindeki gözaltı merkezini kapatma yönündeki planına bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, buradaki tutukluların nakledildiği iddialarını doğrulayamayacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Guantanamo Körfezinde bulunan gözaltı merkezindeki tutukluların nakledildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberleri doğrulayamam. Bugün hakkında konuşabileceğim bir nakil yok" dedi.
'Kapatmaya kararlıyız'
Gözaltı merkezini kapatma konusunda kararlı oldukların vurgulayan Kirby, "Ve elbette bu, burada şu an çok az olan insan sayısını azaltmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, halihazırda kampta yaklaşık 800 mahkumdan 30 kişiden biraz fazlasının kaldığı bilgisini paylaşarak, "Ki şaşırılmayacak üzere bunlar, ele alınması ve karara bağlanması en zor davalar" diye konuştu.
Bugün ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü'nün yayınladığı, 'Karanlık Taraf'ın Mirası: 9/11 Sonrası ABD'deki Yasa Dışı Gözaltı ve Soruşturmaların Maliyeti' başlıklı raporda
, ABD vatandaşlarının vergilerinden Guantanamo'daki tutuklular için her yıl 540 milyon dolar harcandığı belirtilmişti.