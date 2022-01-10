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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220110/prof-dr-ergonulden-turkovac-yorumu-dunyaya-kabul-ettirmek-icin-etkinlik-rakamlari-aciklanmali-1052580513.html
Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
Prof. Dr. Ergönül, Turkovac aşısı konusunda “Gurur duyarız fakat dünyaya kabul ettirebilmemiz için bu rakamların dökülmesi lazım. Diğer aşıların yayınları... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:21+0300
2022-01-10T15:21+0300
seyir hali
radyo
robert koch enstitüsü
önder ergönül
türk tabipleri birliği (ttb)
biontech
coronavac
mesajcı rna (mrna)
sinovac
turkovac
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Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirebilmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirebilmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, Turkovac aşısının verilerinin açıklanmasının önemini ve dünyada gerçekleşen aşı çalışmalarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Ergönül, aşı etkinliği konusunda yayınların önemini “Aşının etkinliği meselesi, bu bir çaba olarak sürüyor. Biz bu çabayı destekliyoruz. Birinci çıkış noktamız gerçekten gurur duyarız fakat dünyaya kabul ettirebilmemiz için bu rakamların dökülmesi lazım, tıpkı diğer aşılarda olduğu gibi. Çin aşısı, mRna aşıları bunların etkinliği hep tartışıldı. Türkiye’den genişçe bir grup bakanlığın desteği ile Çin aşısının etkinliğini yayınladı. Önemliydi çünkü dünyaya aşıyı uyguladığınızı ve etkinliğinin miktarını yayınlıyorsunuz. Bu aşıdan da böyle bir sonuç bekliyoruz. Şu ana kadar yok, İnşallah olur. Olmayacak da demiyoruz. Desteklemekle gurur duymak istiyoruz. Diğer aşıların yayınları çıkınca aşılamalar oldu. Önce etkinliği gösterildi. İnsan çalışmaları yapıldı. Dünya böyle ilerliyor. Aynı şekilde olsun istiyoruz ama bunun politika malzemesi yapılması ihtimalini de görüyoruz. Böylesine bir acelecilik başka bir şeylerde uygulanmadı. ‘Biz yaptık, oldu’ değildir. Bir vatandaş temkinli yaklaşır. İkna edici şeyler olduğu zaman eminim Türk Tabipleri Birliği de gurur duyacaktır” diye belirtti.‘Yöntem itibariyle en iyi ihtimalle olabileceği yer Sinovac’ın Coronavac aşısıdır’Turkovac’ın etkinlik olarak Sinovac firmasının Coronavac aşısı ile benzerlik gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ergönül, dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarından örnek gösterdi:“Bu aşı zaten yöntem itibariyle en iyi ihtimalle olabileceği yer Sinovac’ın Coronavac aşısıdır. Batılı ülkeler mRna aşısına ulaşamayacaklarını anladıkları anda bazı aşı faaliyetlerini durdurdular. Sanıyor musunuz ki Almanlar sadece bir aşıya oynadı? Bunu bulan Biontech bir firma, Almanların Robert Koch Enstitüsü ve Bernhard Nocht Enstitüsü vardır. Bunlar da aşı çalışması yapıyorlardı ama geri adım attılar. Zaten yakalayamayacakları bir oranı gördükleri zaman mRna’yı tercih ettiler. Çok sayıda aşı girişini kendisi durdurdu. Bazı yeni aşı faaliyetleri var. Houston’da Texas Üniversitesi’nden Peter Hotez ve arkadaşları bir rekombinant dna teknolojisi geliştirdiler. Onların da iddiası çok ucuza etkili bir aşı yaparak dünyanın yoksul ülkelerine dağıtmak üzerinedir. Bu ayrı bir şey ama bunu da yapmanız için yine verilerini sunmanız gerekir. Örneğin Teksas’taki grup bunu sundu. Arkadaşlarımız belki sunacaklardır. Son 2-3 haftadır hiç sesleri çıkmıyor. Toplum olarak meselenin daha özüne girme, rahatlama ihtiyacı var.”
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Ali Çağatay
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radyo, robert koch enstitüsü, önder ergönül, türk tabipleri birliği (ttb), biontech , coronavac, mesajcı rna (mrna), sinovac, turkovac, аудио

Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirmek için etkinlik rakamları açıklanmalı

15:21 10.01.2022
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirebilmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Prof. Dr. Ergönül, Turkovac aşısı konusunda “Gurur duyarız fakat dünyaya kabul ettirebilmemiz için bu rakamların dökülmesi lazım. Diğer aşıların yayınları çıkınca aşılamalar oldu. Vatandaş temkinli yaklaşır. Toplum olarak meselenin özüne girme, rahatlama ihtiyacı var. İkna edici olduğu zaman Türk Tabipleri Birliği de gurur duyacaktır” dedi.
Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, Turkovac aşısının verilerinin açıklanmasının önemini ve dünyada gerçekleşen aşı çalışmalarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Prof. Dr. Ergönül, aşı etkinliği konusunda yayınların önemini “Aşının etkinliği meselesi, bu bir çaba olarak sürüyor. Biz bu çabayı destekliyoruz. Birinci çıkış noktamız gerçekten gurur duyarız fakat dünyaya kabul ettirebilmemiz için bu rakamların dökülmesi lazım, tıpkı diğer aşılarda olduğu gibi. Çin aşısı, mRna aşıları bunların etkinliği hep tartışıldı. Türkiye’den genişçe bir grup bakanlığın desteği ile Çin aşısının etkinliğini yayınladı. Önemliydi çünkü dünyaya aşıyı uyguladığınızı ve etkinliğinin miktarını yayınlıyorsunuz. Bu aşıdan da böyle bir sonuç bekliyoruz. Şu ana kadar yok, İnşallah olur. Olmayacak da demiyoruz. Desteklemekle gurur duymak istiyoruz. Diğer aşıların yayınları çıkınca aşılamalar oldu. Önce etkinliği gösterildi. İnsan çalışmaları yapıldı. Dünya böyle ilerliyor. Aynı şekilde olsun istiyoruz ama bunun politika malzemesi yapılması ihtimalini de görüyoruz. Böylesine bir acelecilik başka bir şeylerde uygulanmadı. ‘Biz yaptık, oldu’ değildir. Bir vatandaş temkinli yaklaşır. İkna edici şeyler olduğu zaman eminim Türk Tabipleri Birliği de gurur duyacaktır” diye belirtti.

‘Yöntem itibariyle en iyi ihtimalle olabileceği yer Sinovac’ın Coronavac aşısıdır’

Turkovac’ın etkinlik olarak Sinovac firmasının Coronavac aşısı ile benzerlik gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ergönül, dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarından örnek gösterdi:
“Bu aşı zaten yöntem itibariyle en iyi ihtimalle olabileceği yer Sinovac’ın Coronavac aşısıdır. Batılı ülkeler mRna aşısına ulaşamayacaklarını anladıkları anda bazı aşı faaliyetlerini durdurdular. Sanıyor musunuz ki Almanlar sadece bir aşıya oynadı? Bunu bulan Biontech bir firma, Almanların Robert Koch Enstitüsü ve Bernhard Nocht Enstitüsü vardır. Bunlar da aşı çalışması yapıyorlardı ama geri adım attılar. Zaten yakalayamayacakları bir oranı gördükleri zaman mRna’yı tercih ettiler. Çok sayıda aşı girişini kendisi durdurdu. Bazı yeni aşı faaliyetleri var. Houston’da Texas Üniversitesi’nden Peter Hotez ve arkadaşları bir rekombinant dna teknolojisi geliştirdiler. Onların da iddiası çok ucuza etkili bir aşı yaparak dünyanın yoksul ülkelerine dağıtmak üzerinedir. Bu ayrı bir şey ama bunu da yapmanız için yine verilerini sunmanız gerekir. Örneğin Teksas’taki grup bunu sundu. Arkadaşlarımız belki sunacaklardır. Son 2-3 haftadır hiç sesleri çıkmıyor. Toplum olarak meselenin daha özüne girme, rahatlama ihtiyacı var.”
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