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PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza
PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza
Tencent Games ve Krafton şirketleri, ABD ve Almanya’da federal mahkemelerde devam eden davalarda PUBG Mobile hilecilerine karşı açılan davaları kazandı... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:31+0300
2022-01-10T15:36+0300
pubg
yaşam
hile
ceza
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ABD ve Almanya'daki Federal Mahkemeler, bir bilgisayar korsanları grubuna karşı açılan davalarda Tencent Games ve Krafton, lehine karar verdi. PUBG Mobile oynarken haksız bir avantaj sağlayan hileli faaliyetlere yönelik açılan davada, sanıkların Tencent Games ve Krafton'a yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.Sanıklara ayrıca, oyun hilesi içeren yasadışı faaliyetlerini durdurmaları ve PUBG Mobile'ı nasıl istismar ettikleri, işbirlikçileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri de istendi. Tencent Games ve Krafton, kazanılan tazminatın PUBG Mobile'ın hile önleme teknolojisinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını açıkladı.‘Herkes için eşit oyun alanı sağlayacağız’Habertürk’ün aktardığına göre, Tencent Games’in PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) Mobile yapımcılarından Rick Li, kararla ilgili olarak, “Dünya çapında milyonlarca oyuncu PUBG Mobile'ın keyfini çıkarıyor. Biz de herkes için eşit bir oyun alanı sağlamak için çalışıyoruz. Ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adaletini baltalıyor. Bu kararlar, Tencent Games'in PUBG Mobile oyununda hileye müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesajdır” dedi.‘Hile yapanlar hiçbir zaman hoş görülmeyecek’Krafton'un PUBG Mobile Ürün Yönetimi Başkanı Minu Lee ise "Bu yasal zafer, oyunlarımızı, PUBG IP'sini ve küresel topluluğumuzu şiddetle koruma konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor. Eğlence ve adaletli oyun PUBG Mobile deneyiminin temelidir ve hile yapanlar hiçbir zaman hoş karşılanmayacak. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarımızı kötüye kullanmak isteyenlere karşı kararlı bir şekilde korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.2021 Mart ayında Çin merkezli en büyük video oyun hile çetesi çökertilmişti. Ardından birçok küresel çete PUBG Mobile’da hileyi bırakırken, açılan davalarla oyunda hileye karşı devam eden kararlı savaşın altını çizilmişti.Cihaz yasağı özelliği de devredeVerilen bilgiye göre hileyi belirlemek ve önlemek için alınan önlemler arasında, oyun içinde tekrar izleme ve değerlendirme teknolojilerine daima yatırım yapmak, tek tek eşleştirme ve raporlama sürecini daha basit hale getirmek, hile yapan oyunculara daha fazla ceza vermek gibi işlemler yer alıyor.Bunlara ek olarak, PUBG Mobile kısa süre önce en katı hile karşıtı önlemlerinden biri olan cihaz yasağı özelliğini başlattı. Bu özelliğe göre PUBG Mobile güvenlik ekibi, kasıtlı olarak hile yapan ve oyun ortamını olumsuz etkilemeye devam eden kullanıcıların cihazlarını belirleyecek. Kötü amaçlarla kullanıldığı doğrulandıktan sonra, oyuncunun cihazı kalıcı olarak yasaklanacak ve artık oyuna giriş yapmak veya o cihazda yeni bir hesap oluşturmak mümkün olmayacak.
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pubg, hile, ceza

PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza

15:31 10.01.2022 (güncellendi: 15:36 10.01.2022)
© SteamPUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS)
PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Steam
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Tencent Games ve Krafton şirketleri, ABD ve Almanya’da federal mahkemelerde devam eden davalarda PUBG Mobile hilecilerine karşı açılan davaları kazandı. Yasadışı hile yapanların 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.
ABD ve Almanya'daki Federal Mahkemeler, bir bilgisayar korsanları grubuna karşı açılan davalarda Tencent Games ve Krafton, lehine karar verdi. PUBG Mobile oynarken haksız bir avantaj sağlayan hileli faaliyetlere yönelik açılan davada, sanıkların Tencent Games ve Krafton'a yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.
Sanıklara ayrıca, oyun hilesi içeren yasadışı faaliyetlerini durdurmaları ve PUBG Mobile'ı nasıl istismar ettikleri, işbirlikçileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri de istendi. Tencent Games ve Krafton, kazanılan tazminatın PUBG Mobile'ın hile önleme teknolojisinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını açıkladı.

‘Herkes için eşit oyun alanı sağlayacağız’

Habertürk’ün aktardığına göre, Tencent Games’in PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) Mobile yapımcılarından Rick Li, kararla ilgili olarak, “Dünya çapında milyonlarca oyuncu PUBG Mobile'ın keyfini çıkarıyor. Biz de herkes için eşit bir oyun alanı sağlamak için çalışıyoruz. Ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adaletini baltalıyor. Bu kararlar, Tencent Games'in PUBG Mobile oyununda hileye müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesajdır” dedi.

‘Hile yapanlar hiçbir zaman hoş görülmeyecek’

Krafton'un PUBG Mobile Ürün Yönetimi Başkanı Minu Lee ise "Bu yasal zafer, oyunlarımızı, PUBG IP'sini ve küresel topluluğumuzu şiddetle koruma konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor. Eğlence ve adaletli oyun PUBG Mobile deneyiminin temelidir ve hile yapanlar hiçbir zaman hoş karşılanmayacak. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarımızı kötüye kullanmak isteyenlere karşı kararlı bir şekilde korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.
2021 Mart ayında Çin merkezli en büyük video oyun hile çetesi çökertilmişti. Ardından birçok küresel çete PUBG Mobile’da hileyi bırakırken, açılan davalarla oyunda hileye karşı devam eden kararlı savaşın altını çizilmişti.

Cihaz yasağı özelliği de devrede

Verilen bilgiye göre hileyi belirlemek ve önlemek için alınan önlemler arasında, oyun içinde tekrar izleme ve değerlendirme teknolojilerine daima yatırım yapmak, tek tek eşleştirme ve raporlama sürecini daha basit hale getirmek, hile yapan oyunculara daha fazla ceza vermek gibi işlemler yer alıyor.
Bunlara ek olarak, PUBG Mobile kısa süre önce en katı hile karşıtı önlemlerinden biri olan cihaz yasağı özelliğini başlattı. Bu özelliğe göre PUBG Mobile güvenlik ekibi, kasıtlı olarak hile yapan ve oyun ortamını olumsuz etkilemeye devam eden kullanıcıların cihazlarını belirleyecek. Kötü amaçlarla kullanıldığı doğrulandıktan sonra, oyuncunun cihazı kalıcı olarak yasaklanacak ve artık oyuna giriş yapmak veya o cihazda yeni bir hesap oluşturmak mümkün olmayacak.
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