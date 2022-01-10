https://tr.sputniknews.com/20220110/rasim-ozan-kutahyali-iddia-ediyorum-fatih-terim-bir-kez-daha-donecektir-1052597221.html

Rasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir

Rasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:44+0300

2022-01-10T23:44+0300

2022-01-10T23:44+0300

spor

galatasaray

fatih terim

rasim ozan kütahyalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102635/07/1026350725_15:0:1119:621_1920x0_80_0_0_9f2011d1a7aa680fd40b18d4f79c9213.jpg

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı.Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in bir kez daha döneceğini öne sürdü.Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım. Hep söylerim… Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fatih terim, rasim ozan kütahyalı