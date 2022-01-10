Rasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı.Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in bir kez daha döneceğini öne sürdü.Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım. Hep söylerim… Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım."
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in bir kez daha döneceğini öne sürdü.
Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım. Hep söylerim… Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım."