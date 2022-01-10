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https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abdyle-muzakerelerde-taviz-vermeyecegiz-1052586727.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD'yle müzakerelerde taviz vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD'yle müzakerelerde taviz vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Washington'la yapılan güvenlik garantileri müzakerelerinde daha önce dile getirilen... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T18:04+0300
2022-01-10T18:07+0300
sergey ryabkov
türkiye
abd
moskova
rusya dışişleri bakanlığı
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Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı.Rus heyetine başkanlık eden Ryabkov, müzakereler öncesinde Rus Pervıy Kanal'a verdiği demeçte "ABD tarafı, taviz vermeye hazır olmalı. Rus tarafı, buraya oldukça anlaşılır ve net bir şekilde tanımlanmış bir dizi unsuru içeren bir tutumla geldi. Bunlar o kadar net ki, en üst düzeyde de olmak üzere, yaklaşımlarımızdan sapmalar olamaz" dedi.'Görüşmelerin uzun sürmesi bekleniyor'BM Cenevre Ofisi'ndeki Rusya Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, müzakerelerin uzun sürmesinin ve kapsayıcı olmasının beklendiği ifade edildi.Açıklamada, "Cenevre'deki müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Uzun sürmesi ve kapsayıcı olması bekleniyor" dendi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ryabkov'un akşam TSİ 20:00 civarında basının karşısına çıkarak müzakereler hakkında Rus tarafının değerlendirmelerini paylaşması beklendiğini kaydetti.Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-ile-abd-arasindaki-guvenlik-garantileri-muzakereleri-basladi-1052571996.html
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sergey ryabkov, abd, moskova, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD'yle müzakerelerde taviz vermeyeceğiz

18:04 10.01.2022 (güncellendi: 18:07 10.01.2022)
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Washington'la yapılan güvenlik garantileri müzakerelerinde daha önce dile getirilen parametrelerden taviz verme niyetinde olmadığını söyledi.
Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı.
Rus heyetine başkanlık eden Ryabkov, müzakereler öncesinde Rus Pervıy Kanal'a verdiği demeçte "ABD tarafı, taviz vermeye hazır olmalı. Rus tarafı, buraya oldukça anlaşılır ve net bir şekilde tanımlanmış bir dizi unsuru içeren bir tutumla geldi. Bunlar o kadar net ki, en üst düzeyde de olmak üzere, yaklaşımlarımızdan sapmalar olamaz" dedi.

'Görüşmelerin uzun sürmesi bekleniyor'

BM Cenevre Ofisi'ndeki Rusya Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, müzakerelerin uzun sürmesinin ve kapsayıcı olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, "Cenevre'deki müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Uzun sürmesi ve kapsayıcı olması bekleniyor" dendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ryabkov'un akşam TSİ 20:00 civarında basının karşısına çıkarak müzakereler hakkında Rus tarafının değerlendirmelerini paylaşması beklendiğini kaydetti.
Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.
Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.
Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Rusya ve ABD heyetleri, güvenlik garantilerini görüşmek için Cenevre'de bir araya geldi
12:11
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