https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abdyle-muzakerelerde-taviz-vermeyecegiz-1052586727.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD'yle müzakerelerde taviz vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD'yle müzakerelerde taviz vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Washington'la yapılan güvenlik garantileri müzakerelerinde daha önce dile getirilen... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T18:04+0300

2022-01-10T18:04+0300

2022-01-10T18:07+0300

sergey ryabkov

türkiye

abd

moskova

rusya dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043024988_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_a5b5c229b4c3f667edc38663ba7fc749.jpg

Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı.Rus heyetine başkanlık eden Ryabkov, müzakereler öncesinde Rus Pervıy Kanal'a verdiği demeçte "ABD tarafı, taviz vermeye hazır olmalı. Rus tarafı, buraya oldukça anlaşılır ve net bir şekilde tanımlanmış bir dizi unsuru içeren bir tutumla geldi. Bunlar o kadar net ki, en üst düzeyde de olmak üzere, yaklaşımlarımızdan sapmalar olamaz" dedi.'Görüşmelerin uzun sürmesi bekleniyor'BM Cenevre Ofisi'ndeki Rusya Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, müzakerelerin uzun sürmesinin ve kapsayıcı olmasının beklendiği ifade edildi.Açıklamada, "Cenevre'deki müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Uzun sürmesi ve kapsayıcı olması bekleniyor" dendi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ryabkov'un akşam TSİ 20:00 civarında basının karşısına çıkarak müzakereler hakkında Rus tarafının değerlendirmelerini paylaşması beklendiğini kaydetti.Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-ile-abd-arasindaki-guvenlik-garantileri-muzakereleri-basladi-1052571996.html

türkiye

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey ryabkov, abd, moskova, rusya dışişleri bakanlığı