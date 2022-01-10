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Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
12:11 10.01.2022 (güncellendi: 12:44 10.01.2022)
Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı.
Müzakereler, BM Cenevre Ofisi'ndeki ABD Daimi Temsilciliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Ana gündem maddesi Rusya'nın ABD'ye sunduğu güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma olan görüşmelerde, özellikle orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı erişim bölgeleri içine yerleştirilmemesi, NATO'nun eski Sovyet ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinden vazgeçilmesi ve askeri tatbikatların azaltılması üzerinde durulacak.
Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.
Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.
Ana gündem maddesi Rusya'nın ABD'ye sunduğu güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma olan görüşmelerde, özellikle orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı erişim bölgeleri içine yerleştirilmemesi, NATO'nun eski Sovyet ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinden vazgeçilmesi ve askeri tatbikatların azaltılması üzerinde durulacak.
Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.
Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.