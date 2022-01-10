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Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-10T12:44+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
nato
joe biden
sergey ryabkov
cenevre
müzakere
güvenlik
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Müzakereler, BM Cenevre Ofisi'ndeki ABD Daimi Temsilciliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.Ana gündem maddesi Rusya'nın ABD'ye sunduğu güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma olan görüşmelerde, özellikle orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı erişim bölgeleri içine yerleştirilmemesi, NATO'nun eski Sovyet ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinden vazgeçilmesi ve askeri tatbikatların azaltılması üzerinde durulacak.Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/cenevrede-amerikan-heyetinin-baskani-ile-bir-araya-gelen-ryabkov-gorusme-muthisti-1052560605.html
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abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden, sergey ryabkov, cenevre, müzakere, güvenlik, kgaö, heyet, görüşme

Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı

12:11 10.01.2022 (güncellendi: 12:44 10.01.2022)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSERusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler Cenevre'de başladı.
Müzakereler, BM Cenevre Ofisi'ndeki ABD Daimi Temsilciliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Ana gündem maddesi Rusya'nın ABD'ye sunduğu güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma olan görüşmelerde, özellikle orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı erişim bölgeleri içine yerleştirilmemesi, NATO'nun eski Sovyet ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinden vazgeçilmesi ve askeri tatbikatların azaltılması üzerinde durulacak.

Rus heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil ettiği müzakerelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.

Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
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