https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-nusra-teroristleri-idlibde-alti-kez-ates-acti-bir-suriyeli-asker-yaralandi-1052560714.html

Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı

Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra militanlarının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde altı kez ateş açtıklarını, açılan ateş... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T00:39+0300

2022-01-10T00:39+0300

2022-01-10T00:39+0300

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el nusra

idlib

idlib gerginliği azaltma bölgesi

rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanlarının bulunduğu mevzilerden altı kez ateş açıldığını belirtti.Juravlyov, “Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde El Nusra terör örgütünün mevzilerinin bulunduğu bölgeden Halep’te bir, İdlib’de iki, Lazkiye’de bir, Hama’da iki kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.Rus komutanın aktardığı üzere İdlib'de, Kansafra bölgesinden teröristlerin hükümet güçlerinin Kafer Nebel köyü bölgesindeki mevzilerine havan ateşi açması sonucu bir Suriyeli asker yaralandı.

rusya

suriye

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idlib gerginliği azaltma bölgesi

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rusya, suriye, el nusra, idlib, idlib gerginliği azaltma bölgesi, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi