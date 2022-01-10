DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı
© REUTERS / Ammar Abdullah/File PhotoKaide kolu Nusra, Mayıs 2015'te bir saldırıyla İdlib vilayetinde Suriye hükümetinin son kalesi olan Eriha'yı da almıştı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra militanlarının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde altı kez ateş açtıklarını, açılan ateş sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığını duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanlarının bulunduğu mevzilerden altı kez ateş açıldığını belirtti.
Juravlyov, “Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde El Nusra terör örgütünün mevzilerinin bulunduğu bölgeden Halep’te bir, İdlib’de iki, Lazkiye’de bir, Hama’da iki kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.
Rus komutanın aktardığı üzere İdlib'de, Kansafra bölgesinden teröristlerin hükümet güçlerinin Kafer Nebel köyü bölgesindeki mevzilerine havan ateşi açması sonucu bir Suriyeli asker yaralandı.
Juravlyov, “Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde El Nusra terör örgütünün mevzilerinin bulunduğu bölgeden Halep’te bir, İdlib’de iki, Lazkiye’de bir, Hama’da iki kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.
Rus komutanın aktardığı üzere İdlib'de, Kansafra bölgesinden teröristlerin hükümet güçlerinin Kafer Nebel köyü bölgesindeki mevzilerine havan ateşi açması sonucu bir Suriyeli asker yaralandı.