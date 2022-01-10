Şentop: HDP'li Semra Güzel fotoğrafları için anayasa gereği yapılmalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li vekilin, PKK ile birlikte olan fotoğrafına ilişkin olarak, "Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" yorumunda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı ile ortaya çıkan fotoğrafına ilişkin "HDP'li Semra Güzel fotoğrafları için anayasa gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li vekilin, PKK ile birlikte olan fotoğrafına ilişkin olarak, "Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" yorumunda bulundu.