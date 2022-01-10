https://tr.sputniknews.com/20220110/sevgilisiyle-tartistiktan-sonra-park-halindeki-13-aracin-lastiklerini-kesen-kisi-gozaltina-alindi-1052575312.html

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen kişi gözaltına alındı

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen kişi gözaltına alındı

Bursa’da sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:18+0300

2022-01-10T13:18+0300

2022-01-10T13:18+0300

türkiye

bursa

gözaltı

otomobil

lastik

araç

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Sevgilisiyle tartışan Emre U. (32), İnegöl ilçesinde elindeki bıçakla sokakta, park halindeki 13 aracın lastiklerini kesti.Bazı araçları da çizen Emre U., birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.'10 bin liranın üzerinde zarar var'Arıcının 2 lastiği zarar gören Orhan Yalçın, “Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Saat 07.00’de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara ‘E’ harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta, caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.

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bursa, gözaltı, otomobil, lastik, araç