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Slaven Bilic: Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem
Slaven Bilic: Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı adayı Slaven Bilic, ülkesi Hırvatistan'da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bilic, sezon başında... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T21:04+0300
2022-01-10T21:04+0300
spor
slaven bilic
fenerbahçe
futbol
beşiktaş
teknik direktör
hırvat
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Fenerbahçe ile ismi anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Gouan’dan ayrıldıktan sonra ülkesi Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu.53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin Vitor Pereira ile yollarını ayırmasından ardından 1 numaralı gündem haline gelmişti. Geçmişte Beşiktaş’ı da çalıştırması nedeniyle ülkeyi ve Süper Lig’i bilen Bilic’in adaptasyon süresinin kısa olacağına inanılıyor. Sarı-lacivertli takım Pereira ayrılığı sonrası henüz takımın başına yeni teknik direktörünü getirmedi ancak Bilic’ten flaş ifadeler geldi.'Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor'8 Ocak’ta Çin’den ayrılan Bilic, Fenerbahçe’yi reddetmenin zor olacağını ifade ederek, “Kendimi tanıyorum ve nasıl bir tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor. Bu her zaman başınıza gelmez. İstanbul kulüpleri çok büyükler, Türkiye’nin olağanüstü bir ülke olduğunu ve iklimini sevdiğimi asla saklamadım. Ama aylarca Çin’de ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım olmadan yaşadıktan sonra bir tatil özlemi çekiyorum. Hayatta bir denge bulmamız gerekiyor ve şu an bile teklifi kabul edeceğime hiç şüphem yok. En azından yaza kadar Hırvatistan’da kalmayı sorun etmem.”'Fenerbahçe ile anlaşmıştım'Bilic’in verdiği geniş röportajda Fenerbahçe ile olan flörtünün yeni olmadığı da ortaya çıktı. Hırvat teknik adam, Pereira’nın göreve gelmesinin öncesinde sarı-lacivertli takımla anlaştığını açıkladı.Beijing Gouan başkanıyla arasının iyi olduğunu ancak sonuçların kötü olması nedeniyle ayrılmak istediğini söylediğini açıklayan Bilic, 2021’in yaz aylarında Fenerbahçe ile anlaştığını ancak kulübünün kendisini bırakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;“Çin’den altıncı ayımda ayrılmak istedim. Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O zamanlar Çin’de ne zaman oynanır, oynanır mı bilinmezlik vardı. Ailem gelemiyordu. Futbola gelince her şey çok kötü gitti. Harika bir ilişkim olan başkana gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Onun hatası değil ama sonunda durum değişti. Kalmamda ısrar etti. Sonuç zorunluluğu olmadan iki yıl kalmamı istedi çünkü stadyum yapıyor, uzun vadeli bir planı var. Üç gün boyunca her öğlen konuştuk ve sonunda sezon sonuna kadar kalacağımı ve elimden geleni yapacağımı söyledim. Ancak sezon bittiğinde, yine ayrılma durumunu konuşmak için anlaştık. Adil olduğumu, istersem Ocak geldiğinde gidebileceğimi kabul etti. Ona buradaki işimi bitirdiğimi hissettiğimi söyledim ve hem insani hem de profesyonel düzeyde tek bir leke bırakmadan ayrıldık.”
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slaven bilic, fenerbahçe, futbol, beşiktaş, teknik direktör, hırvat

Slaven Bilic: Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem

21:04 10.01.2022
© AFP 2021 / DAVE THOMPSONSlaven Bilic
Slaven Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / DAVE THOMPSON
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Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı adayı Slaven Bilic, ülkesi Hırvatistan'da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bilic, sezon başında Fenerbahçe ile anlaştığını ancak kulübünün kendisini bırakmadığını belirtti. Şu anda boşta olan 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den gelecek teklifi reddetmenin zor olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe ile ismi anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Gouan’dan ayrıldıktan sonra ülkesi Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu.
53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin Vitor Pereira ile yollarını ayırmasından ardından 1 numaralı gündem haline gelmişti. Geçmişte Beşiktaş’ı da çalıştırması nedeniyle ülkeyi ve Süper Lig’i bilen Bilic’in adaptasyon süresinin kısa olacağına inanılıyor. Sarı-lacivertli takım Pereira ayrılığı sonrası henüz takımın başına yeni teknik direktörünü getirmedi ancak Bilic’ten flaş ifadeler geldi.

'Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor'

8 Ocak’ta Çin’den ayrılan Bilic, Fenerbahçe’yi reddetmenin zor olacağını ifade ederek, “Kendimi tanıyorum ve nasıl bir tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor. Bu her zaman başınıza gelmez. İstanbul kulüpleri çok büyükler, Türkiye’nin olağanüstü bir ülke olduğunu ve iklimini sevdiğimi asla saklamadım. Ama aylarca Çin’de ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım olmadan yaşadıktan sonra bir tatil özlemi çekiyorum. Hayatta bir denge bulmamız gerekiyor ve şu an bile teklifi kabul edeceğime hiç şüphem yok. En azından yaza kadar Hırvatistan’da kalmayı sorun etmem.”

'Fenerbahçe ile anlaşmıştım'

Bilic’in verdiği geniş röportajda Fenerbahçe ile olan flörtünün yeni olmadığı da ortaya çıktı. Hırvat teknik adam, Pereira’nın göreve gelmesinin öncesinde sarı-lacivertli takımla anlaştığını açıkladı.
Beijing Gouan başkanıyla arasının iyi olduğunu ancak sonuçların kötü olması nedeniyle ayrılmak istediğini söylediğini açıklayan Bilic, 2021’in yaz aylarında Fenerbahçe ile anlaştığını ancak kulübünün kendisini bırakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;
“Çin’den altıncı ayımda ayrılmak istedim. Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O zamanlar Çin’de ne zaman oynanır, oynanır mı bilinmezlik vardı. Ailem gelemiyordu. Futbola gelince her şey çok kötü gitti. Harika bir ilişkim olan başkana gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Onun hatası değil ama sonunda durum değişti. Kalmamda ısrar etti. Sonuç zorunluluğu olmadan iki yıl kalmamı istedi çünkü stadyum yapıyor, uzun vadeli bir planı var. Üç gün boyunca her öğlen konuştuk ve sonunda sezon sonuna kadar kalacağımı ve elimden geleni yapacağımı söyledim. Ancak sezon bittiğinde, yine ayrılma durumunu konuşmak için anlaştık. Adil olduğumu, istersem Ocak geldiğinde gidebileceğimi kabul etti. Ona buradaki işimi bitirdiğimi hissettiğimi söyledim ve hem insani hem de profesyonel düzeyde tek bir leke bırakmadan ayrıldık.”
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