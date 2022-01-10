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Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı
Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı
Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
fatih
köpek
gözaltı
hayvana şiddet
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sokakta yaşayan bir köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.
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istanbul, fatih, köpek, gözaltı, hayvana şiddet

Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı

00:09 10.01.2022
© DHAFatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince teslim alındı.
Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince teslim alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© DHA
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Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince teslim alındı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde sokakta yaşayan bir köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.
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