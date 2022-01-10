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https://tr.sputniknews.com/20220110/sutun-son-kullanim-tarihini-kaldiran-market-zincirinden-musterilere-cagri-bozulmus-mu-diye-koklayin-1052584055.html
Sütün son kullanım tarihini kaldıran market zincirinden müşterilere çağrı: Bozulmuş mu diye koklayın
Sütün son kullanım tarihini kaldıran market zincirinden müşterilere çağrı: Bozulmuş mu diye koklayın
Brexit'in üstüne pandemi derken tedarik sıkıntıları yaşanan Britanya'da, bir süper market zincirinin sütlerin son kullanım tarihini kaldırma kararı alması ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:05+0300
2022-01-10T17:05+0300
dünya
ingiltere
britanya
süt
zincir
market
son kullanma tarihi
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The Sun'ın haberine göre, market zinciri Morrisons, ocak ayının sonundan itibaren kendi markalı süt ambalajlarının yüzde 90'ında "...tarihinden önce en iyi durumda" yazısını kullanmaya başlayacak. "...tarihinden önce en iyi durumda", bir ürünün o günden önce tüketilmesi durumunda daha kaliteli olacağını gösteriyor. Morrisons, bu yolla müşterilerden sütü otomatik olarak atmak yerine önce sütün kesilip kesilmediğini kontrol etmelerini istiyor. Ancak en iyi durumda olduğu tarihten sonra gıdayı tüketmek güvenli olmayabiliyor.Morrisons ise her yıl milyonlarca litre sütün gereksiz yere çöpe atılması nedeniyle israfı azaltmayı amaçladığını söyledi.Geri dönüşüm yardım kuruluşu Wrap'e göre, Britanya'da yılda yaklaşık 280 milyon litresi çöpe atılan süt, patates ve ekmekten sonra en çok israf edilen üçüncü gıda ürünü. Bunun 48 milyon litresinin müşterilerin son kullanım tarihi uyarılarını takip etmesinden kaynaklandığı sanılıyor. Ancak araştırmalara göre sütün genellikle son kullanım tarihinden sonraki günlerde de iyi durumda kaldığını açıklayan Morrisons, müşterileri atmadan önce bozulup bozulmadığını kontrol etmek için sütleri koklamaya teşvik edecek. Ekşi aroma veya kıvamdaki kıvrılma, sütün bozulduğunun işaretleri arasında. 'Mağazadayken sütün kokusunu nasıl anlayacağız?'Karardan şikayetlerini Twitter'a döken müşteriler ise mağazada sütün kokusunu nasıl alacakları sorusunu sordu. Morrisons, en iyi durumda olduğu tarih geldiğinde sütü satmayacağı için bunun gerekli olmayacağı karşılığını verdi. 'Kovid'den koku alamazken koku testi mi?'Ancak müşterilerden şu sorular geldi:"Peki, Morrisons - satın almadan önce koklamak için şişeyi açabilir miyiz? Yoksa eve gidip koklamamız ve sonra bozuksa geri getirmemiz mi gerekiyor?""Sütü Morrisons'tayken kontrol etmek için açabilirim, o zaman sanırım?""Morrisons, koku alma duyusunun olumsuz etkilenmesinin başlıca semptomlarından olduğu bir pandeminin ortasında, müşterilere tarihi geçmiş süt için 'koklama testi' yapmalarını söylüyor, öyle mi?"“Hmm… koku alma duyun çalıştığı sürece tamam.”Morrisons'un süt alımından sorumlu yetkililerinden Ian Goode, önceki nesillerin koklama testini sorunsuz kullandığını söyleyerek şöyle konuştu:"İsraf edilen süt, çiftçilerimizin emeğinin boşa gitmesi ve atmosfere gereksiz karbon salımı anlamına geliyor. Kaliteli ve iyi muhafaza edilmiş sütün normal son kullanım tarihlerinden sonra birkaç gün daha iyi kaldığı bir ömrü vardır ve biz bunun lavaboya atılmadan tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bugün cesur bir adım atıyoruz ve müşterilerden karar vermelerini istiyoruz. Bizden önceki nesiller her zaman koklama testini kullandı ve ben de yapabileceğimize inanıyorum."
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ingiltere, britanya, süt, zincir, market, son kullanma tarihi

Sütün son kullanım tarihini kaldıran market zincirinden müşterilere çağrı: Bozulmuş mu diye koklayın

17:05 10.01.2022
© Fotoğraf : İHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf : İHA
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Brexit'in üstüne pandemi derken tedarik sıkıntıları yaşanan Britanya'da, bir süper market zincirinin sütlerin son kullanım tarihini kaldırma kararı alması ve müşterilere bozulup bozulmadığını anlamaları için sütleri koklama çağrısı yapması büyük tepki çekti.
The Sun'ın haberine göre, market zinciri Morrisons, ocak ayının sonundan itibaren kendi markalı süt ambalajlarının yüzde 90'ında "...tarihinden önce en iyi durumda" yazısını kullanmaya başlayacak. "...tarihinden önce en iyi durumda", bir ürünün o günden önce tüketilmesi durumunda daha kaliteli olacağını gösteriyor.
Morrisons, bu yolla müşterilerden sütü otomatik olarak atmak yerine önce sütün kesilip kesilmediğini kontrol etmelerini istiyor. Ancak en iyi durumda olduğu tarihten sonra gıdayı tüketmek güvenli olmayabiliyor.
Morrisons ise her yıl milyonlarca litre sütün gereksiz yere çöpe atılması nedeniyle israfı azaltmayı amaçladığını söyledi.
Geri dönüşüm yardım kuruluşu Wrap'e göre, Britanya'da yılda yaklaşık 280 milyon litresi çöpe atılan süt, patates ve ekmekten sonra en çok israf edilen üçüncü gıda ürünü. Bunun 48 milyon litresinin müşterilerin son kullanım tarihi uyarılarını takip etmesinden kaynaklandığı sanılıyor.
Ancak araştırmalara göre sütün genellikle son kullanım tarihinden sonraki günlerde de iyi durumda kaldığını açıklayan Morrisons, müşterileri atmadan önce bozulup bozulmadığını kontrol etmek için sütleri koklamaya teşvik edecek. Ekşi aroma veya kıvamdaki kıvrılma, sütün bozulduğunun işaretleri arasında.

'Mağazadayken sütün kokusunu nasıl anlayacağız?'

Karardan şikayetlerini Twitter'a döken müşteriler ise mağazada sütün kokusunu nasıl alacakları sorusunu sordu.
Morrisons, en iyi durumda olduğu tarih geldiğinde sütü satmayacağı için bunun gerekli olmayacağı karşılığını verdi.

'Kovid'den koku alamazken koku testi mi?'

Ancak müşterilerden şu sorular geldi:
"Peki, Morrisons - satın almadan önce koklamak için şişeyi açabilir miyiz? Yoksa eve gidip koklamamız ve sonra bozuksa geri getirmemiz mi gerekiyor?"
"Sütü Morrisons'tayken kontrol etmek için açabilirim, o zaman sanırım?"
"Morrisons, koku alma duyusunun olumsuz etkilenmesinin başlıca semptomlarından olduğu bir pandeminin ortasında, müşterilere tarihi geçmiş süt için 'koklama testi' yapmalarını söylüyor, öyle mi?"
“Hmm… koku alma duyun çalıştığı sürece tamam.”
Morrisons'un süt alımından sorumlu yetkililerinden Ian Goode, önceki nesillerin koklama testini sorunsuz kullandığını söyleyerek şöyle konuştu:
"İsraf edilen süt, çiftçilerimizin emeğinin boşa gitmesi ve atmosfere gereksiz karbon salımı anlamına geliyor. Kaliteli ve iyi muhafaza edilmiş sütün normal son kullanım tarihlerinden sonra birkaç gün daha iyi kaldığı bir ömrü vardır ve biz bunun lavaboya atılmadan tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bugün cesur bir adım atıyoruz ve müşterilerden karar vermelerini istiyoruz. Bizden önceki nesiller her zaman koklama testini kullandı ve ben de yapabileceğimize inanıyorum."
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