https://tr.sputniknews.com/20220110/talibanin-disisleri-bakan-vekili-bir-daha-kimsenin-icislerimize-karismasina-izin-vermeyecegiz-1052597357.html

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili: Bir daha kimsenin içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili: Bir daha kimsenin içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz

Afganistan'da Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Amir Han Muttaki, ülkesinin büyük güçlerin çatışma alanı olmasına müsaade etmeyeceklerini, tüm... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:49+0300

2022-01-10T23:49+0300

2022-01-10T23:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

müdahale

emirhan muttaki

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ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de yapılan anlaşmanın ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesinin yolunu açan önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Muttaki, “Sorumlu bir taraf olarak Afganistan’a, dünyada istikrar, ekonomik büyüme ve daha iyi bir gelecek inşasında pozitif bir rol oynaması için bir şans vermenin zamanı geldi” dedi.Afganistan’ın geçen yıl ağustosta çok kritik bir süreçten geçtiğini dile getiren Muttaki, ABD’nin çekilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele almasının iddia edildiğinin aksine son derece 'barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini' savundu.Muttaki, “Afganistan İslam Emirliği, Kabil’e bir ulusal birlik mesajı ile girdi ve barış, kardeşlik kollarını eski siyasi ve askeri rakiplerine açtı. Tarihte böylesine medeni, insani ve İslami bir icraat nadir görülmüştür” dedi.ABD ile Doha’da yaptıkların anlaşmanın Afganistan ile dünya arasındaki ilişkinin temel çerçevesini teşkil ettiğini kaydeden Muttaki şöyle devam etti: "Komşularımızla bölge ile ve dünya ile pozitif ve yapıcı ilişkiler kurma peşindeyiz. Karşılıklı saygıya dayalı olarak tüm uluslarla olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz ki büyük güçlerin çatışma analı veya herhangi bir düşmanlığın parçası olmayalım."Ülkesini Asya’daki bir işbirliği köprüsü yapmak istedikleri mesajını veren Muttaki, “Bir daha kimsenin Afganistan topraklarını başkalarına zarar vermek üzere kullanmasına müsaade etmeyeceğiz ve başkalarının da içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Diğer ulusların meşru menfaat ve taleplerine saygı duyuyoruz ve karşılığında aynısını bekliyoruz” diye ekledi.Eski hükümetten 500 bin çalışanın işine devam ettiğini belirten Muttaki, eski hükümetin çökmesinin ardından kimseye ön yargı ile yaklaşmadıklarını ifade etti.

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abd, afganistan, taliban, müdahale, emirhan muttaki