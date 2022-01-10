https://tr.sputniknews.com/20220110/tip-baskani-bas-hedefimiz-ucuncu-bir-ittifak-ile-en-az-yuzde-3-oy-almak-hdpye-teklifimizi-sunduk-1052589813.html

TİP Başkanı Baş: Hedefimiz üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy almak, HDP'ye teklifimizi sunduk

TİP Başkanı Baş: Hedefimiz üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy almak, HDP'ye teklifimizi sunduk

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Hedefimiz, üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy alarak parlamentoda grup kurmak. HDP'ye bu yöndeki... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T20:05+0300

2022-01-10T20:05+0300

2022-01-10T20:05+0300

türkiye

hdp

ittifak

erkan baş

türkiye barolar birliği

türkiye işçi partisi (tip)

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve partinin milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de gazetecilerle buluştu.Milletvekilleri soruları yanıtlayarak, gündemdeki siyasi tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Baş, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz" ifadelerini kullandı.Artı Gerçek'in haberine göre TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklamaları şöyle:'Partimizin açık eşcinsel kimlikli milletvekili adayı olacak''Önümüzdeki dönem parlamentosu bir nevi kurucu bir görev üstlenecek'Kadıgil: Sandık güvenliği hareketi başlatıldıTİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sandık güvenliğini çok önemsediklerini ve çok fazla insan gücüne ihtiyaç olacağını belirtirken, “Diğer siyasi partiler ve sendikalarla beraber hareket edilecek bir sandık güvenliği hareketi başlatıldı, biz de bunun içindeyiz. TİP olarak önceki seçimlerde olduğu gibi seçim güvenliği konusunda diğer siyasi partilerle hareket edecek ve tüm gücümüzle sandıkları korumak için çaba harcayacağız” dedi.Şık: Evet gidecekler, gidebileceklerinin kanıtı ortadaTİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise seçim döneminde bir sertleşmenin olacağını, HDP’nin ya da başka partilerin kapatılması gibi şeylerin gündemde olduğunu ancak Türkiye Barolar Birliği seçiminde Metin Feyzioğlu’nun kaybetmesi gibi bir örneğin de bulunduğunu hatırlatarak, “Kenetlenildiğinde tek adamların nasıl gidebildiğini çok yakın zamanda baro seçimlerinde gördük. Aynı İBB seçiminde olduğu gibi genel seçimde de birçok hilenin ve baskının olacağını düşünüyorum ama şu da bir gerçek: Evet gidecekler, gidebileceklerinin kanıtı ortada” dedi.

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hdp, ittifak, erkan baş, türkiye barolar birliği, türkiye işçi partisi (tip)