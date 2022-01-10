https://tr.sputniknews.com/20220110/tokayevden-kazakistandaki-olaylarda-hayatini-kaybeden-askerlere-askeri-kahramanlik-madalyasi-1052562332.html

Tokayev'den Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybeden askerlere Askeri Kahramanlık Madalyası

Tokayev'den Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybeden askerlere Askeri Kahramanlık Madalyası

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarında hayatını kaybeden askeri ve güvenlik görevlisini, gösterdikleri... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T02:35+0300

2022-01-10T02:35+0300

2022-01-10T02:35+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

asker

madalya

kasım cömert tokayev

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Kazakistan Devlet Başkanı’nın sitesinde yayınlanan ilgili talimatname metninde, “Talimatname: Aşağıda isimleri yer alan kişilerin askeri ve resmi görevlerini yerine getirirken gösterdikleri cesaret ve özverinin yanı sıra devletin çıkarlarını korudukları sırada ortaya koydukları kahramanlıktan dolayı ödüllendirilmesi” ifadelerine yer verildi.‘Kazakistan Ulusal Muhafızları’ndan yaklaşık 400 asker olaylar sırasında yaralandı’Kazakistan Ulusal Muhafızları basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarında neredeyse 400 Ulusal Muhafız askeri yaralandı.Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Muhafızlar Komutanı Ruslan Jaksılıkov’un sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, “Ulusal Muhafız askerleri gece-gündüz görev başında. Almatı, Çimkent ve bir dizi bölge merkezinde asayişin sağlanması sırasında holigan kalabalıkla karşı karşıya gelmesi sonucu yaralanan Ulusal Muhafız askerlerinin sayısı 394 kişiye ulaştı. Ayrıca toplu olaylar sırasında Ulusal Muhafızlara ait 90'ın üzerinde askeri araç da hasar gördü” ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220109/kazakistanin-atirau-bolgesinde-durum-istikrara-kavustu-tarazdaki-durum-istikrara-kavusuyor-1052559736.html

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kazakistan, asker, madalya, kasım cömert tokayev