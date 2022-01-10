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TÜİK: Kasım'da işsizlik yüzde 11.2 oldu
TÜİK: Kasım'da işsizlik yüzde 11.2 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik kasımda yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T10:01+0300
2022-01-10T10:30+0300
ekonomi
türkiye
tüik
işsizlik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işçi
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1.8 puan azaldı.Tarım dışı işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 13.1 olarak hesaplandı.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 22.3, istihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 33.2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 42.8 seviyesinde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-2022nin-ilk-alti-ayinda-tamamlanacak-1052523156.html
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türkiye, tüik, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, ekonomi, iş

TÜİK: Kasım'da işsizlik yüzde 11.2 oldu

10:01 10.01.2022 (güncellendi: 10:30 10.01.2022)
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inşaat, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik kasımda yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1.8 puan azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 13.1 olarak hesaplandı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 22.3, istihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 33.2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 42.8 seviyesinde gerçekleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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