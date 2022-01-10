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https://tr.sputniknews.com/20220110/turk-metal-mess-ile-bugun-yeniden-masaya-oturacak-1052564729.html
Türk Metal, MESS ile bugün yeniden masaya oturacak
Türk Metal, MESS ile bugün yeniden masaya oturacak
MESS ile 130 bin metal işçisinin toplu iş sözleşmesi için masaya oturmaya hazırlanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak açıklamasında MESS'e... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T07:08+0300
2022-01-10T07:08+0300
türkiye
grev
mess
türk metal sendikası
toplu iş sözleşmesi
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Türk Metal Sendikası 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için bugün MESS ile yeniden masaya oturacak. Birleşik Metal-İş ise örgütlü olduğu fabrikalarda kademeli olarak grev kararlarını asmaya başladı.Dünya Gazetesi'nden Esra Özafrat'ın haberine göre, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa 3 Nolu Şube’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde gelinen noktaya değinen Kavlak, “Ben bugüne kadar o masaya oturmadım, ama artık hazırım. MESS’in yaptığı çağrı üzerine, Pazartesi günü saat 18’de o masaya oturacağım. Bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım. Şimdi buradan MESS’e sesleniyorum. Gelin bu kez işi bitirelim. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, vallahi de billahi de bu sefer o yüzbinleri Bursa’da toplarız. O da yetmezse İzmir’de toplarız. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırız” dedi.MESS ile yaptıkları görüşmelerde bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirten Kavlak, bazı çalışanların ikinci yıl için istedikleri yüzde 36 oranını sabit bir oran olarak algıladığını söyledi. Pevrul Kavlak; “Biz birinci altı ay için taslağın tamamını istiyoruz. Taslağımızdaki yüzde 29,57’yi talep ediyoruz. Yani MESS ortalamasına brüt 1882 lira, nette de yaklaşık 1500 lira talep ediyoruz. İkinci altı ay için de yüzde 36 istiyoruz Bu da yaklaşık brüt 2970 liradır. Bunun da getirisi yine yaklaşık net 2500 liradır. Böylece yıl bazında kümülatif olarak 4852 lira brüt yaklaşık 3900 lira da net zam istiyoruz. Bu da yıllık bazda yüzde 76,21 oranına denk geliyor. Ancak şunu da unutmayın burası Türkiye, her gün bir şeyler değişiyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. İkinci 6 ay enfl asyonu yüzde 36’nın üstünde olursa, örneğin enfl asyon 38 ya da 40 oldu, biz o zaman gerçekleşen bu oranı alacağız. Yani 38 ise 38, 40 ise 40 alacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bizim teklifimiz budur. Umuyorum ki pazarlıklar sonucunda bu teklifimizin büyük bir kısmını alacağız. Kimsenin hakkını o masada bırakmayacağız” diye konuştu.Bursa 3 No’lu Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan İsmail Türk, yeniden seçilerek güven tazeledi.
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grev, mess, türk metal sendikası, toplu iş sözleşmesi

Türk Metal, MESS ile bugün yeniden masaya oturacak

07:08 10.01.2022
© AATürk metal iş sendikası
Türk metal iş sendikası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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MESS ile 130 bin metal işçisinin toplu iş sözleşmesi için masaya oturmaya hazırlanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak açıklamasında MESS'e seslendi. Kavlak, "Gelin bu işi bitirelim, 130 bin metal emekçisini mutlu edelim" dedi.
Türk Metal Sendikası 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için bugün MESS ile yeniden masaya oturacak. Birleşik Metal-İş ise örgütlü olduğu fabrikalarda kademeli olarak grev kararlarını asmaya başladı.
Dünya Gazetesi'nden Esra Özafrat'ın haberine göre, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa 3 Nolu Şube’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde gelinen noktaya değinen Kavlak, “Ben bugüne kadar o masaya oturmadım, ama artık hazırım. MESS’in yaptığı çağrı üzerine, Pazartesi günü saat 18’de o masaya oturacağım. Bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım. Şimdi buradan MESS’e sesleniyorum. Gelin bu kez işi bitirelim. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, vallahi de billahi de bu sefer o yüzbinleri Bursa’da toplarız. O da yetmezse İzmir’de toplarız. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırız” dedi.
MESS ile yaptıkları görüşmelerde bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirten Kavlak, bazı çalışanların ikinci yıl için istedikleri yüzde 36 oranını sabit bir oran olarak algıladığını söyledi. Pevrul Kavlak; “Biz birinci altı ay için taslağın tamamını istiyoruz. Taslağımızdaki yüzde 29,57’yi talep ediyoruz. Yani MESS ortalamasına brüt 1882 lira, nette de yaklaşık 1500 lira talep ediyoruz. İkinci altı ay için de yüzde 36 istiyoruz Bu da yaklaşık brüt 2970 liradır. Bunun da getirisi yine yaklaşık net 2500 liradır. Böylece yıl bazında kümülatif olarak 4852 lira brüt yaklaşık 3900 lira da net zam istiyoruz. Bu da yıllık bazda yüzde 76,21 oranına denk geliyor. Ancak şunu da unutmayın burası Türkiye, her gün bir şeyler değişiyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. İkinci 6 ay enfl asyonu yüzde 36’nın üstünde olursa, örneğin enfl asyon 38 ya da 40 oldu, biz o zaman gerçekleşen bu oranı alacağız. Yani 38 ise 38, 40 ise 40 alacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bizim teklifimiz budur. Umuyorum ki pazarlıklar sonucunda bu teklifimizin büyük bir kısmını alacağız. Kimsenin hakkını o masada bırakmayacağız” diye konuştu.
Bursa 3 No’lu Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan İsmail Türk, yeniden seçilerek güven tazeledi.
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