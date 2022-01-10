https://tr.sputniknews.com/20220110/yarali-halde-hastaneye-gitti-uzerinde-uyusturucu-cikti--1052562239.html

Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu

Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu

Malatya’da yaralı halde hastaneye giden bir kişinin silahla vurulduğu belirlenirken, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu çıktı 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T02:34+0300

2022-01-10T02:34+0300

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malatya

uyuşturucu

yaralı

türkiye

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla yaralı olarak gelen 31 yaşındaki M.Ö.’nün silahla vurulduğu belirlenirken, yaralı şahıs buradaki tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hastanede tedavi altına alınan M.Ö.’nün üzerinde bir miktar uyuşturucu maddesi çıktığı öğrenilirken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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malatya, uyuşturucu, yaralı