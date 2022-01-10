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Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu
Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu
Malatya’da yaralı halde hastaneye giden bir kişinin silahla vurulduğu belirlenirken, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu çıktı 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T02:34+0300
2022-01-10T02:36+0300
malatya
uyuşturucu
yaralı
türkiye
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla yaralı olarak gelen 31 yaşındaki M.Ö.’nün silahla vurulduğu belirlenirken, yaralı şahıs buradaki tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hastanede tedavi altına alınan M.Ö.’nün üzerinde bir miktar uyuşturucu maddesi çıktığı öğrenilirken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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malatya, uyuşturucu, yaralı

Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu

02:34 10.01.2022 (güncellendi: 02:36 10.01.2022)
© İHAMalatya, hastane
Malatya, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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Malatya’da yaralı halde hastaneye giden bir kişinin silahla vurulduğu belirlenirken, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu çıktı
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla yaralı olarak gelen 31 yaşındaki M.Ö.’nün silahla vurulduğu belirlenirken, yaralı şahıs buradaki tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hastanede tedavi altına alınan M.Ö.’nün üzerinde bir miktar uyuşturucu maddesi çıktığı öğrenilirken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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