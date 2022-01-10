https://tr.sputniknews.com/20220110/yerel-gazete-artan-maliyetler-nedeniyle-baskili-yayinina-son-verdi-8-gazeteci-issiz-kaldi-1052579018.html

Yerel gazete artan maliyetler nedeniyle baskılı yayınına son verdi, 8 gazeteci işsiz kaldı

Yerel gazete artan maliyetler nedeniyle baskılı yayınına son verdi, 8 gazeteci işsiz kaldı

Diyarbakır’da Yeniden Günaydın gazetesi, artan maliyetler nedeniyle baskılı yayınına son verdi. 8 gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne işsiz girerken... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:50+0300

2022-01-10T14:50+0300

2022-01-10T14:55+0300

görüş

gazete

diyarbakır

işten çıkarma

basın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052578705_0:24:1123:656_1920x0_80_0_0_2a59e41e20682558cbe6ee6467b59aec.jpg

Diyarbakır’da yerel bir gazete artan maliyetler nedeniyle baskılı yayına son verme kararı aldı. Kentteki 10 yerel gazeteden biri olan Yeniden Günaydın gazetesi, artan baskı maliyetleri ve personel giderleri nedeniyle baskılı yayınını durdurarak, yola dijital yayınla devam etme kararı aldı. Baskılı yayına son vermesi ile 8 gazeteci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde işsiz gazeteciler kervanına katıldı.Gazetenin CEO’su: 12 bin TL olan baskı maliyeti 26 bin TL’ye çıktıSputnik’e konuşan Yeniden Günaydın Gazetesi CEO’su Süleyman Aydın, artan maliyetler nedeniyle zorlandıkları için böyle bir karar aldıklarını belirterek “Gazeteler satılıyor sanıyorduk ama öyle değilmiş. Gazeteleri birçok bayide görmüyorduk ve satılıyor sanıyorduk ama kilo ile satıldığına şahit olduk. Maliyetler de artınca zorlandık. Aylık 12 bin TL baskı maliyetimiz varken şimdi 26 bin TL’ye çıktı. Adana’dan getiriyorduk, kargo ücreti, dağıtım ücreti bizi baya yordu. Gazetede 9 kişi çalışıyordu, kaç kişi kalır bilmiyorum ama muhtemelen yarısı gider” şeklinde konuştu.GGC: Anadolu basını can çekişiyorGüneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ceylan, önlem alınmazsa birçok basın kuruluşunun kapanmayla yüz yüze kalacağını ve işsiz gazeteciler ordusuna yenilerinin ekleneceğini belirterek “Günaydın Gazetesi, ülkede yaşanan ekonomik krizden kaynaklı artan girdi maliyetleri nedeniyle baskılı yayın hayatını sonlandırdı ve gazetede çalışan meslektaşlarımız işsiz kaldı. Anadolu basını can çekişirken, gazetecileri de yeni bir işsizlik furyası bekliyor. Çağrımız, hükümet tarafından çok acil bir eylem planının hazırlanarak hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda, Basın İlan Kurumu’ndan yerel gazetelere aktarılacak ilan payı arttırılmalı, ilan bedelleri günün ekonomik koşullarına göre yeniden revize edilerek yükseltilmeli, il ve ilçe belediyelerinin meclis kararları da yerel gazetelerde yayınlanmalı. Yine bu kapsamda, yerel televizyonların uydu bedelleri düşürülerek RTÜK tarafından kaynak aktarılmalı ve hem yerel gazeteleri hem de yerel televizyonları kapsayacak bir ekonomik destek paketi açıklanmalıdır” dedi.‘Bütün sorunlar yetmezmiş gibi bir anda işsizlikle karşı karşıya bırakıldık’Gazetenin işsiz kalan muhabirlerinden Ali Abbas Yılmaz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne Diyarbakır yerelden işsiz olarak giren bir gazeteciyim” dedi. Yılmaz “Gazete patronu artan baskı maliyetleri ve personel giderlerinden dolayı gazeteyi kapatmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Basılı gazetenin yayını durdurulurken, dijital yayının ise bir kişi üzerinden devam edeceği belirtiliyor. Türkiye’de basın çalışanlarının yaşadığı sorunlar yerelde ise daha da katlanarak sürüyor. Basın İlan gelirlerine bağımlı ve birkaç çalışana yıkılan ağır bir iş yükü var ve yerelde çalışan basın emekçileri asgari ücret ve altında bir maaşla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir anda işsizlikle de karşı karşıya bırakıldık. Pandemi süreci ve ekonomik krizin gölgesinde yayın hayatına başlayan ve basın ilan hakkı kazanmasına ise 36 aylık bir süre olan bir gazetenin sürdürülmesi ekonomik açıdan da zor bir işti. Ancak bu zorluk aslında baştan göze alınan bir durumdu” şeklinde konuştu.‘İşsiz kalan gazetecilerin yaşayacağı sorunlar patronunun umurunda değil’“Haliyle Diyarbakır’da yerel bir gazete kapandı ve çalışanları şuan işsiz gazeteciler olarak sahadadır” diyen Yılmaz şunları söyledi: ‘Bu ekonomik süreçte mağdur olmak istemiyoruz’İşsiz kalan muhabirlerden Ali Vuranel de şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220109/chpli-agbaba-basin-darbe-donemlerinde-bile-bu-baskilari-gormedi-1052555135.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

gazete, diyarbakır, işten çıkarma, basın