https://tr.sputniknews.com/20220110/yunanistanda-muhalefet-partisi-lideri-cipras-koronaviruse-yakalandi-1052564307.html

Yunanistan’da muhalefet partisi lideri Çipras, koronavirüse yakalandı

Yunanistan’da muhalefet partisi lideri Çipras, koronavirüse yakalandı

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza’nın lideri Aleksis Çipras'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T06:22+0300

2022-01-10T06:22+0300

2022-01-10T06:22+0300

dünya

yunanistan

aleksis çipras

koronavirüs

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Yunanistan'da daha öncede başbakanlık yapmış olan ve halen ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri olan Aleksis Çipras kendisine ait sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Çipras, yapılan kontrollerde eşi ve çocuklarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını belirtti.Semptomların hafif olduğunu belirten Çipras bir süre karantinada kalacağını ve ilaçlarını alarak dinlendiğini belirtti.Ocak 2021'de Çipras'ın küçük oğlu Orfeas-Ernesto da corona virüse yakalanmış ve hafif semptomlarla geçirmişti.Çipras'ın eşi Betti-Peristera Baziana'yla, her iki çocuğu da Aralık ayında aşılarını oldukları belirtildi.

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yunanistan, aleksis çipras, koronavirüs