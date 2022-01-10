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https://tr.sputniknews.com/20220110/zehirli-baklava-davasi-saniklarina-40ar-yil-hapis-talebi-1052581224.html
‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi
‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi
Antalya'da eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan ve tutuksuz 2 arkadaşı hakkında 'tasarlayarak... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:43+0300
2022-01-10T15:44+0300
türkiye
türkiye
antalya
baklava
damat
aile
zehir
kayınpeder
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Antalya'da yaşayan Ferudun Alkan’ın eşi Melek Alkan, boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı’nın evine gitti.Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020’de kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Ferudun Alkan’a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.Baklavayı yedikten sonra fenalaştıUzaklaştırma cezası sonrası 27 Kasım’da Metin Kabakçı’nın evinin kapısını, bir kadın ile erkek çaldı. Sosyal Hizmetler’den geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen 2 kişi, eve girdi. Melek Alkan’ın ailesiyle uzun süre sohbet eden 2 kişi, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti.Metin Kabakçı’nın baklavayı yemesinin ardından 2 kişi, evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, fenalaşarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin Kabakçı’yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.3 şüpheli gözaltına alındıYapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesi aldı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve araştırmasını derinleştiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı damat Ferudun Alkan’ın yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Ferudun Alkan tutuklanırken, arkadaşı oldukları belirtilen Osman G. ve Melike E. adli kontrolle serbest kaldı.Sosyal hizmetler görevlisi aileyi aradıFerudun Alkan ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.Haklarında 40’ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Melek Alkan’ın, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle babası Metin Kabakçı’nın evine gittiği, Ferudun Alkan’ın iki arkadaşından yardım istediği, sanığın arkadaşı Melike E.’nin müştekileri arayarak kendisini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi olarak tanıttığı ve aileyi ziyaret etmek istediklerini söylediği kaydedildi.Tozu baklavaya dökmüşlerFerudun Alkan’ın Melike A. ile pastaneden baklava aldığı, yanında taşıdığı tozu tatlıya döktüğü, bu sırada internet kafeye giden Osman G.’nin ise sahte görevli kartı bastırdığı belirtildi.Melike A. ve Osman G.’nin sahte kartları göstererek eve girdikleri vurgulanan iddianamede, evde babası ve ablası bulunan Melek Alkan’ın sanıklara çay ile getirilen baklavadan ikram ettiği belirtildi.Sanıklardan Melike E.’nin ikram edilen baklavadan yemediği, Osman G.’nin ise dilimin sadece uçundan aldığına dikkat çekildi.Tatlıdan 3 dilim yiyen Metin Kabakçı’nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, gözaltına alınan sanıkların üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri kaydedildi.Zehirli madde rapordaBaklavaya dökülen maddenin Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendiği ve yüksek dozda alındığı takdirde ‘akut toksik’ etki gösterdiğine dair rapor hazırlandığı kaydedildi.Ayrıca kullanılan madde konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor istendiği aktarıldı.İddianamede ayrıca tutuksuz 2 sanığın tatlının ilaçlı olduğunu bildikleri ifade edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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türkiye, antalya, baklava, damat, aile, zehir, kayınpeder

‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi

15:43 10.01.2022 (güncellendi: 15:44 10.01.2022)
© DHA‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi
‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© DHA
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Antalya'da eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan ve tutuksuz 2 arkadaşı hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Antalya'da yaşayan Ferudun Alkan’ın eşi Melek Alkan, boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı’nın evine gitti.
Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020’de kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Ferudun Alkan’a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Baklavayı yedikten sonra fenalaştı

Uzaklaştırma cezası sonrası 27 Kasım’da Metin Kabakçı’nın evinin kapısını, bir kadın ile erkek çaldı. Sosyal Hizmetler’den geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen 2 kişi, eve girdi. Melek Alkan’ın ailesiyle uzun süre sohbet eden 2 kişi, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti.
Metin Kabakçı’nın baklavayı yemesinin ardından 2 kişi, evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, fenalaşarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin Kabakçı’yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesi aldı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve araştırmasını derinleştiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı damat Ferudun Alkan’ın yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Ferudun Alkan tutuklanırken, arkadaşı oldukları belirtilen Osman G. ve Melike E. adli kontrolle serbest kaldı.

Sosyal hizmetler görevlisi aileyi aradı

Ferudun Alkan ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Haklarında 40’ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Melek Alkan’ın, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle babası Metin Kabakçı’nın evine gittiği, Ferudun Alkan’ın iki arkadaşından yardım istediği, sanığın arkadaşı Melike E.’nin müştekileri arayarak kendisini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi olarak tanıttığı ve aileyi ziyaret etmek istediklerini söylediği kaydedildi.

Tozu baklavaya dökmüşler

Ferudun Alkan’ın Melike A. ile pastaneden baklava aldığı, yanında taşıdığı tozu tatlıya döktüğü, bu sırada internet kafeye giden Osman G.’nin ise sahte görevli kartı bastırdığı belirtildi.
Melike A. ve Osman G.’nin sahte kartları göstererek eve girdikleri vurgulanan iddianamede, evde babası ve ablası bulunan Melek Alkan’ın sanıklara çay ile getirilen baklavadan ikram ettiği belirtildi.
Sanıklardan Melike E.’nin ikram edilen baklavadan yemediği, Osman G.’nin ise dilimin sadece uçundan aldığına dikkat çekildi.
Tatlıdan 3 dilim yiyen Metin Kabakçı’nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, gözaltına alınan sanıkların üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri kaydedildi.

Zehirli madde raporda

Baklavaya dökülen maddenin Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendiği ve yüksek dozda alındığı takdirde ‘akut toksik’ etki gösterdiğine dair rapor hazırlandığı kaydedildi.
Ayrıca kullanılan madde konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor istendiği aktarıldı.
İddianamede ayrıca tutuksuz 2 sanığın tatlının ilaçlı olduğunu bildikleri ifade edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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