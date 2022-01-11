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19 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü
19 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Suriye uyruklu Nail Alnaif, evinde uyurken yüzleri maskeli bir grubun bıçaklı saldırısında öldürüldü. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:05+0300
2022-01-11T18:05+0300
2022-01-11T18:06+0300
türkiye
suriyeli
bıçaklama
istanbul
bayrampaşa
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İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin, evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı. Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı.Gazete Duvar’dan Fırat Bulut’un haberine göre, saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup, apartman girişindeki kameraları da kırdı. Cinayete ilişkin 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.Saldırıda öldürülen Nail Alnaif'in arkadaşları saldırının gece 1:30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti. Eve girenlerin silahlı olduğunu ve Nail Alnaif'i uyurken bıçakladıklarını belirten mülteci gençler, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı. Alnaif'in ev arkadaşları Suriye'ye dönme kararı aldıkların belirtti.
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19 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü 18:05 11.01.2022 (güncellendi: 18:06 11.01.2022)
İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Suriye uyruklu Nail Alnaif, evinde uyurken yüzleri maskeli bir grubun bıçaklı saldırısında öldürüldü.
İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin, evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı. Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı.
Gazete Duvar’dan Fırat Bulut’un
haberine göre,
saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki
Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup,
apartman girişindeki kameraları da kırdı.
Cinayete ilişkin
5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.
Saldırıda öldürülen Nail Alnaif'in arkadaşları saldırının gece 1:30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti.
Eve girenlerin
silahlı olduğunu ve Nail Alnaif'i uyurken bıçakladıklarını belirten mülteci gençler, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı. A
lnaif'in ev arkadaşları Suriye'ye dönme kararı aldıkların belirtti.