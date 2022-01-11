https://tr.sputniknews.com/20220111/19-yasindaki-suriyeli-genc-uykusunda-bicaklanarak-olduruldu-1052629489.html

19 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü

19 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Suriye uyruklu Nail Alnaif, evinde uyurken yüzleri maskeli bir grubun bıçaklı saldırısında öldürüldü. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:05+0300

2022-01-11T18:05+0300

2022-01-11T18:06+0300

türkiye

suriyeli

bıçaklama

istanbul

bayrampaşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1f1eb04a8739efe9e8bf08d030be62df.jpg

İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin, evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı. Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı.Gazete Duvar’dan Fırat Bulut’un haberine göre, saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup, apartman girişindeki kameraları da kırdı. Cinayete ilişkin 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.Saldırıda öldürülen Nail Alnaif'in arkadaşları saldırının gece 1:30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti. Eve girenlerin silahlı olduğunu ve Nail Alnaif'i uyurken bıçakladıklarını belirten mülteci gençler, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı. Alnaif'in ev arkadaşları Suriye'ye dönme kararı aldıkların belirtti.

türkiye

istanbul

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriyeli, bıçaklama, istanbul, bayrampaşa