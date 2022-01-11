https://tr.sputniknews.com/20220111/333-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-hukumlu-adalet-istiyorum-dedi-1052630668.html

333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ‘Adalet istiyorum’ dedi

333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ‘Adalet istiyorum’ dedi

Kütahya'da, 'Fatura Ödeme Merkezi' çatısı altında dolandırıcılık suçundan hakkında 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sağlık... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:31+0300

2022-01-11T18:31+0300

2022-01-11T18:31+0300

türkiye

kütahya

fatura

dolandırıcılık

fatura ödeme merkezi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'fatura ödeme merkezi' çatısı altında dolandırıcılık suçundan 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 49 yaşındaki Halil İbrahim G.'nin Kütahya merkez Ali Paşa Mahallesindeki bir evde olduğu ihbarını aldı.İHA'nın haberine göre ihbar üzerine hareke geçen ekipler, saklandığı evden kaçmak üzere olan Halil İbrahim G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Firari hükümlü Halil İbrahim G., sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin girişinde basın mensuplarına, "Adalet istiyorum. İmzalarımı kriminale götürsünler. Adalet, adalet" dedi.Halil İbrahim G. hakkında Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği belirtildi.Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine belirtildi.

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kütahya, fatura, dolandırıcılık, fatura ödeme merkezi