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5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü: Çok üzgünüm
5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü: Çok üzgünüm
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü Taha Kurtoğlu'nun ifadesinde, "Ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:49+0300
2022-01-11T15:49+0300
türkiye
tir
kaza
çanakkale
ezine
biga
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Olay, önceki gece Biga-Çanakkale kara yolunun 15’inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’den Biga’ya giden Birkan Gugul yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Hız kadranı 230’da takılı kalan otomobil demir yığınına dönerken, TIR da bariyerlere savruldu.Kazada market işletmecisi otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki İYİ Parti Gümüşçay Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün’ün oğlu Hasan Tahsin Ergün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan, 2’nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin ve Damla Aytaş hayatını kaybetti.Kaza sonrası jandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü Taha Kurtoğlu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘Taksirle 5 kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.Kurtoğlu’nun ifadesinde “Akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil TIR’a çarptı. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.
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tir, kaza, çanakkale, ezine, biga

5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü: Çok üzgünüm

15:49 11.01.2022
© Fotoğraf5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü: Çok üzgünüm
5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü: Çok üzgünüm - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Fotoğraf
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü Taha Kurtoğlu'nun ifadesinde, "Ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil TIR'a çarptı" dedi.
Olay, önceki gece Biga-Çanakkale kara yolunun 15’inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi.
Çanakkale’den Biga’ya giden Birkan Gugul yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Hız kadranı 230’da takılı kalan otomobil demir yığınına dönerken, TIR da bariyerlere savruldu.
Kazada market işletmecisi otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki İYİ Parti Gümüşçay Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün’ün oğlu Hasan Tahsin Ergün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan, 2’nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin ve Damla Aytaş hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü Taha Kurtoğlu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘Taksirle 5 kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.
Kurtoğlu’nun ifadesinde “Akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil TIR’a çarptı. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.
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