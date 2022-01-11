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Nuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek
Nuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'nın, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO'nun da Rusya için bir tehdit arz... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:45+0300
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dünya
abd
rusya
victoria nuland
nato
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Victoria Nuland, bugünkü basın toplantısında, "Tabii ki Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği müddetçe NATO da Rusya için bir tehdit arz etmiyor. NATO, tek maksadı müttefiklerini korumak olan bir savunma ittifakıdır" ifadelerini kullandıHiçbir ülkenin NATO’ya yeni üye alımını veto etme hakkına sahip olmadığını dile getiren Nuland, bunun sadece NATO üyelerine bağlı olduğunu kaydetti.‘Rusya’yla görüşmelerin devam etmesini istiyoruz’Cenevre’de yapılan Rusya-ABD görüşmelerini değerlendiren Nuland, “Rus tarafı ile yaptığımız görüş alışverişinin yapıcı ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu görüşmelere devam etmek istiyoruz ve buna hazırız” dedi.'Moskova'ya yönelik mali tedbir ve ihracat kısıtlamalarının acı verici etkileri olacak'Öte yandan Nuland, Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve müttefikleri tarafından uygulanması muhtemel mali tedbir ve ihracat kısıtlamalarının Rusya üzerinde 'acı verici bir etkisi' olacağını savundu.ABD'li diplomat, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız istişarelere inancımız tam. Bu konuda, Başkan'ın aşağısında tüm kademelerde yaklaşık 2 buçuk aydır çalışıyoruz. Oldukça geniş açılardan tartıştığım ve de tartışacağımız üzere almamız gerek yoğun mali tedbirler ve şimdi de Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak ihracat kısıtlamaları bağlamında fikir birliği içindeyiz" diye konuştu.
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abd, rusya, victoria nuland, nato

Nuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek

23:45 11.01.2022 (güncellendi: 00:11 12.01.2022)
© REUTERS / Elizabeth FrantzVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'nın, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO'nun da Rusya için bir tehdit arz etmeyeceğini söyledi.
Victoria Nuland, bugünkü basın toplantısında, "Tabii ki Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği müddetçe NATO da Rusya için bir tehdit arz etmiyor. NATO, tek maksadı müttefiklerini korumak olan bir savunma ittifakıdır" ifadelerini kullandı
Hiçbir ülkenin NATO’ya yeni üye alımını veto etme hakkına sahip olmadığını dile getiren Nuland, bunun sadece NATO üyelerine bağlı olduğunu kaydetti.

‘Rusya’yla görüşmelerin devam etmesini istiyoruz’

Cenevre’de yapılan Rusya-ABD görüşmelerini değerlendiren Nuland, “Rus tarafı ile yaptığımız görüş alışverişinin yapıcı ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu görüşmelere devam etmek istiyoruz ve buna hazırız” dedi.

'Moskova'ya yönelik mali tedbir ve ihracat kısıtlamalarının acı verici etkileri olacak'

Öte yandan Nuland, Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve müttefikleri tarafından uygulanması muhtemel mali tedbir ve ihracat kısıtlamalarının Rusya üzerinde 'acı verici bir etkisi' olacağını savundu.

ABD'li diplomat, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız istişarelere inancımız tam. Bu konuda, Başkan'ın aşağısında tüm kademelerde yaklaşık 2 buçuk aydır çalışıyoruz. Oldukça geniş açılardan tartıştığım ve de tartışacağımız üzere almamız gerek yoğun mali tedbirler ve şimdi de Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak ihracat kısıtlamaları bağlamında fikir birliği içindeyiz" diye konuştu.
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