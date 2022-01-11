https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-gunde-1-35-milyon-yeni-koronavirus-vakasi-bildirerek-dunya-rekoru-kirdi-1052607067.html

ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı

ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı

ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:04+0300

2022-01-11T10:04+0300

2022-01-11T10:06+0300

koronavirüs

abd

rekor

koronavirüs

vaka sayısı

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Reuters verilerine göre ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, şimdiye dek bir ülkede bildirilen günlük vaka sayısına dair rekor kırıldı.ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.Ülkede çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.Omicron varyantının günlük vaka sayısındaki artışı hızlandırdığına vurgu yapan Reuters'ın verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/abdden-koronavirus-nedeniyle-kanadaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1052601921.html

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