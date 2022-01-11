Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-gunde-1-35-milyon-yeni-koronavirus-vakasi-bildirerek-dunya-rekoru-kirdi-1052607067.html
ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı
ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı
ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:04+0300
2022-01-11T10:06+0300
koronavirüs
abd
rekor
koronavirüs
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052030930_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_18a6021041e50e73057ea76f42b69bdb.jpg
Reuters verilerine göre ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, şimdiye dek bir ülkede bildirilen günlük vaka sayısına dair rekor kırıldı.ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.Ülkede çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.Omicron varyantının günlük vaka sayısındaki artışı hızlandırdığına vurgu yapan Reuters'ın verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abdden-koronavirus-nedeniyle-kanadaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1052601921.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052030930_129:0:1196:800_1920x0_80_0_0_1cf8ecc29f35a571478dfad6a5d5726e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rekor, koronavirüs, vaka sayısı

ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı

10:04 11.01.2022 (güncellendi: 10:06 11.01.2022)
© REUTERS / Eduardo MunozABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
Abone ol
ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Reuters verilerine göre ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, şimdiye dek bir ülkede bildirilen günlük vaka sayısına dair rekor kırıldı.
ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.
Ülkede çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.
Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.
Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.
Omicron varyantının günlük vaka sayısındaki artışı hızlandırdığına vurgu yapan Reuters'ın verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
KORONAVİRÜS
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
03:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:38HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi
10:38Cinsel içerikli mesajı yanlışlıkla komşularına attılar, 15 kişi tarafından darp edildiler
10:36Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
10:24Yeni düzenleme duyuruldu: BDDK, banka dışı mali kuruluşlara uzaktan müşteri edinme imkanı tanıyacak
10:24Çin'de bir kent daha karantinada
10:20Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu
10:18Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
10:04ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı
10:00Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
10:00Sözcü yazarı Öztürk: İBB'ye açılan soruşturma genişletilebilir, niyet bu şekilde
09:58Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi
09:53Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
09:48Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'
09:45Türkiye'de iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi
09:45Haydarcan Kılıçdoğan cinayeti: Sanıklar için istenen ceza belli oldu
09:38Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
09:32İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak
09:30Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
09:29Ahmet Hakan: Hastane mastane demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, siz iflah olmazsınız
09:26Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak