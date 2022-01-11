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'ABD, Rusya'nın güvenlikle ilgili tekliflerine haftaya yazılı yanıt verecek'
'ABD, Rusya'nın güvenlikle ilgili tekliflerine haftaya yazılı yanıt verecek'
ABD'nin Rusya'nın güvenlik konusundaki tekliflerine gelecek hafta yazılı yanıt sunma sözü verdiği aktarıldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:05+0300
2022-01-11T17:07+0300
abd
rusya
ukrayna
sergey ryabkov
müzakere
güvenlik
cenevre
nato
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Rusya ve ABD heyetleri dün Cenevre'de Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili taleplerinin ele alındığı bir toplantı yaparken, müzakerelere yakın bir kaynak Sputnik'e verdiği demeçte, ABD tarafının Rusya'nın tekliflerine gelecek hafta yazılı yanıt sunma sözü verdiğini söyledi. Kaynak, "ABD'liler, Cenevre'nin sonuçları hakkında yönetime rapor sunmayı ve gelecekte hafta bize yazılı yanıt sunma sözü verdiler" dedi. Rusya ile ABD arasında karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti. 7.5 saat süren görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti. Müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğunu duyuran Ryabkov, "Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var" demişti. Rus tarafının görüşme sırasında Amerikalı ortaklara NATO'nun genişlememesi için yasal garantiler almanın Moskova için neden bir zorunluluk olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladığını vurgulayan Ryabkov, Rusya’nın NATO’nun neden güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin çıkmaza sokulmaması gerektiği konusunda önümüzdeki iki haftada daha iyi bir anlayışa sahip olmasını umduğuna dikkat çekmişti. Rusya, NATO'dan, İttifak'ın doğuya doğru genişlemeyi bırakmasını ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelere saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantileri talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ryabkov-rusya-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-karmasik-derin-ve-somut-idi-1052589009.html
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abd, rusya, ukrayna, sergey ryabkov, müzakere, güvenlik, cenevre, nato

'ABD, Rusya'nın güvenlikle ilgili tekliflerine haftaya yazılı yanıt verecek'

17:05 11.01.2022 (güncellendi: 17:07 11.01.2022)
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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ABD'nin Rusya'nın güvenlik konusundaki tekliflerine gelecek hafta yazılı yanıt sunma sözü verdiği aktarıldı.
Rusya ve ABD heyetleri dün Cenevre'de Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili taleplerinin ele alındığı bir toplantı yaparken, müzakerelere yakın bir kaynak Sputnik'e verdiği demeçte, ABD tarafının Rusya'nın tekliflerine gelecek hafta yazılı yanıt sunma sözü verdiğini söyledi.
Kaynak, "ABD'liler, Cenevre'nin sonuçları hakkında yönetime rapor sunmayı ve gelecekte hafta bize yazılı yanıt sunma sözü verdiler" dedi.
Rusya ile ABD arasında karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti. 7.5 saat süren görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.
Müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğunu duyuran Ryabkov, "Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var" demişti.
Rus tarafının görüşme sırasında Amerikalı ortaklara NATO'nun genişlememesi için yasal garantiler almanın Moskova için neden bir zorunluluk olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladığını vurgulayan Ryabkov, Rusya’nın NATO’nun neden güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin çıkmaza sokulmaması gerektiği konusunda önümüzdeki iki haftada daha iyi bir anlayışa sahip olmasını umduğuna dikkat çekmişti.
Rusya, NATO'dan, İttifak'ın doğuya doğru genişlemeyi bırakmasını ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelere saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantileri talep ediyor.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Ryabkov: Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler karmaşık, derin ve somut idi
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