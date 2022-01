https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-son-3-yilin-en-soguk-gunlerini-yasiyor-1052637034.html

ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor. Hava sıcaklığının eksi 18 derece hissedildiği New York ve bazı eyaletlerde okullar tatil edildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T22:02+0300

2022-01-11T22:02+0300

2022-01-11T22:02+0300

türkiye

abd

new york

soğuk

sıcaklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052636986_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_801a25024561fb5eaa4124b47a5d138b.jpg

ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, kuzeyden gelen Arktik hava dalgası ülkenin orta ve özellikle kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu.Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ve rüzgarın etkisiyle eski 18 derece hissedildiği New York ve Boston, 2019'dan beri en soğuk günlerini yaşıyor.Ülkenin orta kesimlerinde ise kuzeye gidildikçe rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Soğuk hava nedeniyle Massachusetts, New York, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde bazı okullar tatil edildi.

türkiye

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, new york, soğuk, sıcaklık