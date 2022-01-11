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ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor. Hava sıcaklığının eksi 18 derece hissedildiği New York ve bazı eyaletlerde okullar tatil edildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T22:02+0300
2022-01-11T22:02+0300
2022-01-11T22:02+0300
türkiye
abd
new york
soğuk
sıcaklık
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ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, kuzeyden gelen Arktik hava dalgası ülkenin orta ve özellikle kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu.Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ve rüzgarın etkisiyle eski 18 derece hissedildiği New York ve Boston, 2019'dan beri en soğuk günlerini yaşıyor.Ülkenin orta kesimlerinde ise kuzeye gidildikçe rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Soğuk hava nedeniyle Massachusetts, New York, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde bazı okullar tatil edildi.
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abd, new york, soğuk, sıcaklık
ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor. Hava sıcaklığının eksi 18 derece hissedildiği New York ve bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.
ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, kuzeyden gelen Arktik hava dalgası ülkenin orta ve özellikle kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ve rüzgarın etkisiyle eski 18 derece hissedildiği New York ve Boston, 2019'dan beri en soğuk günlerini yaşıyor.
Ülkenin orta kesimlerinde ise kuzeye gidildikçe rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Soğuk hava nedeniyle Massachusetts, New York, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde bazı okullar tatil edildi.