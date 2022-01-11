https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-ve-5-ulkeden-kuzey-koreye-balistik-fuze-denemelerine-son-verme-cagrisi-1052599285.html

ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı

ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı

ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T00:45+0300

2022-01-11T00:45+0300

2022-01-11T00:45+0300

dünya

abd

kuzey kore

balistik füze

füze denemesi

linda thomas greenfield

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052456726_0:0:2362:1330_1920x0_80_0_0_fd2dc9b684662ab146e44682e5e39477.jpg

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını ihlal ettiğini savundu.Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısını yaptı.Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, 'halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğini' iddia ederek, ülkenin 'kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu' öne sürdü.Greenfield, 'istikrarı bozan eylemlerden' kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220107/abd-ile-japonya-hipersonik-silahlara-yonelik-anlasma-imzalayacak-1052488914.html

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kuzey kore, balistik füze, füze denemesi, linda thomas greenfield