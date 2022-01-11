https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-ve-5-ulkeden-kuzey-koreye-balistik-fuze-denemelerine-son-verme-cagrisi-1052599285.html
ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T00:45+0300
2022-01-11T00:45+0300
2022-01-11T00:45+0300
dünya
abd
kuzey kore
balistik füze
füze denemesi
linda thomas greenfield
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ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını ihlal ettiğini savundu.Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısını yaptı.Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, 'halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğini' iddia ederek, ülkenin 'kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu' öne sürdü.Greenfield, 'istikrarı bozan eylemlerden' kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220107/abd-ile-japonya-hipersonik-silahlara-yonelik-anlasma-imzalayacak-1052488914.html
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abd, kuzey kore, balistik füze, füze denemesi, linda thomas greenfield
ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.
ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını ihlal ettiğini savundu.
Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısını yaptı.
Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, 'halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğini' iddia ederek, ülkenin 'kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu' öne sürdü.
Greenfield, 'istikrarı bozan eylemlerden' kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.
En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.