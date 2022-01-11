https://tr.sputniknews.com/20220111/abdde-2-polis-soygun-ihbari-yerine-pokemon-go-oynadiklari-icin-gorevden-alindi-1052630360.html

ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı

ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı

ABD Los Angeles'taki Polis Departmanı'nda çalışan iki polis memuru, aktif soygun ihbarına rağmen Pokemon GO oyununda Snorlax yakalamaya gittikleri gerekçesiyle... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:23+0300

2022-01-11T18:23+0300

2022-01-11T18:23+0300

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ABD Los Angeles'ta 2017'de yaşanan olay, görevden alınan memurlar Louis Lozano ve Eric Mitchel tarafından yapılan bir itiraz başvurusu sayesinde basına yansıdı. Şehrin disiplin soruşturması sürecinde uygunsuz davrandığına yönelik suç duyurusunda bulunan polisler, disiplin sürecinde polis arabasında alınan kayıtların kullanılmasının uygunsuz olduğunu iddia etti ancak mahkeme başvuruyu reddetti.Konuyla ilgili daha önce verilen ifadelere göre, bir polis memuru, Crenshaw Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada 15 Nisan 2017'de meydana gelen soygun sırasında destek için Lozano ve Mitchel'ı aradı; ancak aramaları cevapsız kaldı. Lozano ve Mitchel, şehrin sesli bir yerinde olduklarını ve telefonlarını duymadıklarını iddia etti.Polis arabasından alınan ses kayıtlarında ise, ikilinin anonsu duymadıkları yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, aksine, ikilinin ihbara gidip gitmemeyi konuştuktan sonra 'Snorlax yakalamaya gittikleri' ortaya çıktı.'Çocuklar çok kıskanacak'Yayınlanan kayıtlarda, Mitchell'in "Lanet olsun dostum. Bu şey beni çıldırtıyor. Çocuklar çok kıskanacaklar" dediği belirtildi.Memurlar daha sonra çağrıya yanıt vermedikleri, üstlerine yalan söyledikleri, yapılan ihbara gitmedikleri, soruşturma sırasında yalan söyledikleri ve mesaide Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı.

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