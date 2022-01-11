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ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T03:06+0300
2022-01-11T03:06+0300
yaşam
abd
maryland
kalp
domuz
organ nakli
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Maryland Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ilk defa yapılan ve son derece deneysel olarak gerçekleştirilen ameliyattan 3 gün sonra hastanın iyi durumda olduğu belirtildi.Ameliyatın, gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek için çok erken olsa da hayat kurtaran nakiller için bir gün hayvan organlarını kullanma konusunda 'onlarca yıl süren arayışta bir adım' olduğu ifade edildi.Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, bu operasyonun, genetiği değiştirilmiş bir hayvandan alınan kalbin, hemen reddedilmeden insan vücudunda işlev görebileceğini ispatladığına dikkati çekti.Açıklamada, kalbin nakledildiği David Bennett'in ameliyattan bir gün önce, "Bunun karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu benim son şansım" dediği aktarıldı.İlk defa genetiğiyle oynanmış bir domuzun kalbi kullanıldıÜniversitenin hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, "Bu işe yararsa, acı çeken hastalar için bu organlardan sonsuz bir tedarik olacak" değerlendirmesinde bulundu.Daha önceki denemelerde başarısız olunduğunu belirten Mohiuddin, "Bu sefer Maryland cerrahları, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbini kullandılar" dedi.2021 yılının Eylül ayında New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.NYU Langone Health Merkezinde bu deneyi yöneten Dr. Robert Montgomery, Maryland'daki naklin, deneylerini bir sonraki seviyeye taşıdığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/abdnin-colorado-eyaletinde-bir-kadina-asisiz-oldugu-gerekcesiyle-bobrek-nakli-yapilmadi-1049605990.html
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abd, maryland, kalp, domuz, organ nakli

ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli

03:06 11.01.2022
© FlickrAmeliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Flickr
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ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi.
Maryland Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ilk defa yapılan ve son derece deneysel olarak gerçekleştirilen ameliyattan 3 gün sonra hastanın iyi durumda olduğu belirtildi.
Ameliyatın, gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek için çok erken olsa da hayat kurtaran nakiller için bir gün hayvan organlarını kullanma konusunda 'onlarca yıl süren arayışta bir adım' olduğu ifade edildi.
Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, bu operasyonun, genetiği değiştirilmiş bir hayvandan alınan kalbin, hemen reddedilmeden insan vücudunda işlev görebileceğini ispatladığına dikkati çekti.
Açıklamada, kalbin nakledildiği David Bennett'in ameliyattan bir gün önce, "Bunun karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu benim son şansım" dediği aktarıldı.

İlk defa genetiğiyle oynanmış bir domuzun kalbi kullanıldı

Üniversitenin hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, "Bu işe yararsa, acı çeken hastalar için bu organlardan sonsuz bir tedarik olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Daha önceki denemelerde başarısız olunduğunu belirten Mohiuddin, "Bu sefer Maryland cerrahları, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbini kullandılar" dedi.
2021 yılının Eylül ayında New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.
NYU Langone Health Merkezinde bu deneyi yöneten Dr. Robert Montgomery, Maryland'daki naklin, deneylerini bir sonraki seviyeye taşıdığını kaydetti.
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