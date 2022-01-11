https://tr.sputniknews.com/20220111/abdi-ibrahimden-nft-koleksiyonu-geliri-sosyal-sorumluluk-projelerinde-kullanilacak-1052613498.html

Abdi İbrahim'den NFT koleksiyonu: Geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak

Abdi İbrahim'den NFT koleksiyonu: Geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak

Abdi İbrahim, 2022’nin birinci çeyreğinde ‘The Journey of Healing’ adını verdiği ilk NFT koleksiyonunu yayına alacak. Firma NFT satışlarından elde ettiği... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:39+0300

2022-01-11T12:39+0300

2022-01-11T12:42+0300

nft

yaşam

kurumsal sosyal sorumluluk projesi

koleksiyon

abdi ibrahim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1042872868_71:0:1200:635_1920x0_80_0_0_60b192da13feeb50a4bdf626082405bd.jpg

Türk ilaç firması Abdi İbrahim, dünyada hızla yükselen NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) dünyasına anlamlı bir amaç için adım atmaya hazırlanıyor.Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre NFT dünyasına katılarak Türk ilaç şirketleri arasında bir ilki gerçekleştiren Abdi İbrahim, meta evrenler ile yakından ilişkili olan NFT’leri kullanarak fark yaratacak projelere imza atmayı hedefliyor.Abdi İbrahim; benzersiz dijital varlıklar olarak tanımlanan NFT’leri, ‘HEAL2030’ adını verdiği sürdürülebilirlik stratejisi çatısı altında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal farkındalığını artırmak ve bahse konu projelere ilave kaynak sağlamak için kullanacak.Tooken.io ile anlaştıŞirket, 2022’nin birinci çeyreğinde The Journey of Healing adını verdiği ilk koleksiyonunu yayına almayı ve yıl boyu sanat ve spor ile ilgili NFT’ler ile hayatı iyileştiren yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.Abdi İbrahim, NFT ile ilgili tüm projelerini hayata geçirmek için Türkiye’nin İlk NFT Ajansı Tooken (tooken.io) ile anlaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/nft-kervanina-ajda-pekkan-da-katildi-1052604599.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nft, kurumsal sosyal sorumluluk projesi, koleksiyon, abdi ibrahim