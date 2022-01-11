https://tr.sputniknews.com/20220111/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-smith-rusyayla-uzlasi-mumkun-degil-1052637912.html
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Smith: Rusya'yla uzlaşı mümkün değil
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Smith: Rusya'yla uzlaşı mümkün değil
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Rusya'yla ittifakın genişlemesi konusunda uzlaşmak için fazla fırsat görmediğini söyledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T22:26+0300
2022-01-11T22:26+0300
2022-01-11T22:28+0300
dünya
abd
rusya
nato
toplantı
julianne smith
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ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-NATO Konseyi toplantısı öncesinde CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Açıkçası, uzlaşı konusunda fazla fırsat görmüyorum" ifadelerini kullandı.Halihazırda NATO'nun genişleme politikasını değiştirmesinin teklif edilmediğini kaydeden Smith, "Kapımız açık kalıyor. Kimsenin bu kapıyı tekme atarak kapatma hakkına sahip değil. Genişlemeyle ilgili her bir karar, ittifak ve ilgili ülke tarafından verilecek" dedi.'NATO, 1997 sınırlarına dönmeyecek'Smith, Moskova'nın 'NATO'nun 1997 sınırlarına geri dönmesi' talebiyle ilgili olarak, "İttifak, daha mütevazı ölçekte tamamen farklı ittifaka sahip olduğumuz tamamen farklı bir çağa geri dönmeyecek" diye konuştu.ABD’li diplomat, NATO’nun hiçbir üyesinin 'açık kapı' politikasından vazgeçmeye hazır olmadığını da sözlerine ekledi.'Ne iyimser ne de kötümseriz'Rusya’yla yapılacak görüşmeler öncesinde NATO’nun beklentilerini değerlendiren ABD Daimi Temsilcisi, şöyle devam etti: "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Aramızdan birilerinin özellikle iyimser olduğunu düşünmüyorum. Aramızdan birilerinin özellikle kötümser olduğunu da düşünmüyorum. Ama diplomasinin bu gerilimi azaltıp azaltamayacağını görmek için yarın sabah bu kapıya girip NATO-Rusya Konseyi’nde diyalogu başlatmaya hazırız."NATO’nun tüm üyelerinin diyaloga katılmaya hazır olduğunu söyleyen Smith, Rusya’yla görüşmelerde başlıca konuların 'şeffaflık, risklerin azaltılması ve silah kontrolü' olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/zaharova-washingtondan-guvenlik-garantileriyle-ilgili-tekliflere-derhal-yanit-vermesini-bekliyoruz-1052635810.html
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Smith: Rusya'yla uzlaşı mümkün değil
22:26 11.01.2022 (güncellendi: 22:28 11.01.2022)
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Rusya'yla ittifakın genişlemesi konusunda uzlaşmak için fazla fırsat görmediğini söyledi.
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-NATO Konseyi toplantısı öncesinde CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Açıkçası, uzlaşı konusunda fazla fırsat görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Halihazırda NATO'nun genişleme politikasını değiştirmesinin teklif edilmediğini kaydeden Smith, "Kapımız açık kalıyor. Kimsenin bu kapıyı tekme atarak kapatma hakkına sahip değil. Genişlemeyle ilgili her bir karar, ittifak ve ilgili ülke tarafından verilecek" dedi.
'NATO, 1997 sınırlarına dönmeyecek'
Smith, Moskova'nın 'NATO'nun 1997 sınırlarına geri dönmesi' talebiyle ilgili olarak, "İttifak, daha mütevazı ölçekte tamamen farklı ittifaka sahip olduğumuz tamamen farklı bir çağa geri dönmeyecek" diye konuştu.
ABD’li diplomat, NATO’nun hiçbir üyesinin 'açık kapı' politikasından vazgeçmeye hazır olmadığını da sözlerine ekledi.
'Ne iyimser ne de kötümseriz'
Rusya’yla yapılacak görüşmeler öncesinde NATO’nun beklentilerini değerlendiren ABD Daimi Temsilcisi, şöyle devam etti: "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Aramızdan birilerinin özellikle iyimser olduğunu düşünmüyorum. Aramızdan birilerinin özellikle kötümser olduğunu da düşünmüyorum. Ama diplomasinin bu gerilimi azaltıp azaltamayacağını görmek için yarın sabah bu kapıya girip NATO-Rusya Konseyi’nde diyalogu başlatmaya hazırız."
NATO’nun tüm üyelerinin diyaloga katılmaya hazır olduğunu söyleyen Smith, Rusya’yla görüşmelerde başlıca konuların 'şeffaflık, risklerin azaltılması ve silah kontrolü' olduğunu belirtti.