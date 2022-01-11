https://tr.sputniknews.com/20220111/ahmet-cebi-gorev-yapan-baskan-ile-yonetim-kurullarinin-idari-ve-mali-acidan-ibra-edilmeleri-sart-1052627852.html

Ahmet Çebi: Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri şart

Ahmet Çebi: Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri şart

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp yönetimlerinin hesap vermesinin önemli olduğunu söyledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T17:35+0300

2022-01-11T17:35+0300

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spor

ahmet nur çebi

beşiktaş

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Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında yer alan yazısında, yönetim kurullarının genel kurulda ibra edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri, sorumluluklarının denetimi açısından şarttır. İbra edilmemenin de sonuçlarına katlanılması gereklidir. Spor kulüplerinin yönetimi finansal, sosyolojik, ahlaki açılardan hayati önemde ciddi bir iştir. Bu ciddi işin sorumluluğunu alan her yönetici hesap verebilir olmalıdır." ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı kulüpte son 10 yıllık dönemin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlendiğini hatırlatan Çebi, "Çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra raporun sonuçları hukuki olarak neyi gerektiriyorsa gereğinin yapılacağından hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Tamamen şeffaflık ilkesi gereği hareket edilmektedir. Bu bağımsız inceleme sürecinin bir teamüle dönüşmesi ve her dönem için yapılması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Camiaya kenetlenme çağrısında da bulunan Çebi, şu görüşlerini aktardı:

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ahmet nur çebi, beşiktaş