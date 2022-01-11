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Ahmet Hakan: Hastane mastane demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, siz iflah olmazsınız
09:29 11.01.2022 (güncellendi: 09:32 11.01.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gürültü yönetmeliğindeki değişiklik ile ilgili olarak, "Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, vallahi siz iflah olmazsınız" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, otel, dini tesis ve okul gibi "hassas alan" bölgelerindeki eğlence merkezlerinde 00.00'dan sonra canlı müzik yayınının yasak olacak olmasına gelen tepkiler üzerine, "Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz? Vallahi siz iflah olmazsınız" dedi.
Ahmet Hakan, bugünkü yazısının "Yasak olacak tabii" bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir yönetmelik yayınlanmış. Buna göre... Konutların, sağlık kurumlarının, çocuk ve yaşlı bakım evlerinin, yatılı eğitim kurumlarının, öğrenci yurtlarının çevresinde... Canlı müzik yapılamayacakmış, eğlence yeri kurulamayacakmış, mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapatılacakmış. Buna itiraz edenler var. Bu kendini bilmezlere sesleniyorum: Ne istiyorsunuz kardeşim siz? Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz? Vallahi siz iflah olmazsınız."