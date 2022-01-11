Ahmet Hakan: Hastane mastane demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, siz iflah olmazsınız

"Yeni bir yönetmelik yayınlanmış. Buna göre... Konutların, sağlık kurumlarının, çocuk ve yaşlı bakım evlerinin, yatılı eğitim kurumlarının, öğrenci yurtlarının çevresinde... Canlı müzik yapılamayacakmış, eğlence yeri kurulamayacakmış, mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapatılacakmış. Buna itiraz edenler var. Bu kendini bilmezlere sesleniyorum: Ne istiyorsunuz kardeşim siz? Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz? Vallahi siz iflah olmazsınız."