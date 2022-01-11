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https://tr.sputniknews.com/20220111/ak-parti-myksinda-anket-sonuclari-erdogana-sunuldu-20-araliktan-sonra-trendimiz-yukari-gidiyor-1052603889.html
AK Parti MYK'sında anket sonuçları Erdoğan'a sunuldu: '20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı gidiyor'
AK Parti MYK'sında anket sonuçları Erdoğan'a sunuldu: '20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı gidiyor'
Yeni ekonomi modelinin masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında, 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de gündeme... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T07:08+0300
2022-01-11T07:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
anket
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20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı iddia edildi.İHA'nın haberine göre, ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi.Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, anket

AK Parti MYK'sında anket sonuçları Erdoğan'a sunuldu: '20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı gidiyor'

07:08 11.01.2022 (güncellendi: 07:09 11.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Yeni ekonomi modelinin masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında, 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de gündeme geldi.
20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.
AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı iddia edildi.
İHA'nın haberine göre, ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi.
Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.
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