https://tr.sputniknews.com/20220111/ak-parti-myksinda-anket-sonuclari-erdogana-sunuldu-20-araliktan-sonra-trendimiz-yukari-gidiyor-1052603889.html

AK Parti MYK'sında anket sonuçları Erdoğan'a sunuldu: '20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı gidiyor'

AK Parti MYK'sında anket sonuçları Erdoğan'a sunuldu: '20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı gidiyor'

Yeni ekonomi modelinin masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında, 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de gündeme... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T07:08+0300

2022-01-11T07:08+0300

2022-01-11T07:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

anket

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20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı iddia edildi.İHA'nın haberine göre, ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi.Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, anket