https://tr.sputniknews.com/20220111/ak-parti-sozcusu-celik-gencecik-bir-insanin-olumu-uzerinden-kindar-bir-dille-kavga-ahlaki-degildir-1052625848.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ahlaki değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ahlaki değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın hayatına son vermesine ilişkin olarak, "Gencecik... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:28+0300

2022-01-11T16:28+0300

2022-01-11T16:37+0300

politika

ömer çelik

enes kara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052110432_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_86d7813bd73b4b924ba4f3dbd5b4d1fb.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genç bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretmenin ahlaki olmayacağını söyledi."Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır." diyen Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tip-ogrencisi-enes-cemaat-yurtdundaki-baskilarla-gelecek-kaygisini-anlatip-intihar-etti-1052599612.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, enes kara