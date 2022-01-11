AK Parti Sözcüsü Çelik: Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ahlaki değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genç bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretmenin ahlaki olmayacağını söyledi."Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır." diyen Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın hayatına son vermesine ilişkin olarak, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genç bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretmenin ahlaki olmayacağını söyledi.
"Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır." diyen Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hepimiz #EnesKara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. #EnesKara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.